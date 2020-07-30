〈台股盤前〉短線慎防高檔震盪 中小型股個股輪動快速

台股昨 (29) 日受權值股賣壓影響，回測 5 日線支撐，美國聯準會 (Fed) 會議則維持利率不變，展望保守，法人分析，台股短線面臨逢高調節，估短線將維持高檔震盪，轉為中小型股輪動，仍有機會再向上挑戰 13000 點，另外，上市櫃公司陸續進入半年報及法說會旺季，可關注獲利能力較佳以及展望好轉的族群個股。

美股四大指數周三全面收紅，道瓊指數上漲 160.29 點或 0.61%，收 26539.57 點；那斯達克指數上漲 140.85 點或 1.35%，收 10542.94 點；標普 500 指數上漲 40 點或 1.24%，收 3258.44 點；費城半導體指數上漲 45.9 點或 2.23%，收 2106.3 點。

美國 Fed 7 月利率決策會議結果，一如外界預期利率按兵不動，維持基準利率走廊在 0-0.25% 區間不變，而疫情當前，Fed 對經濟前景仍持謹慎態度。

台股盤面關注焦點，晶片大廠超微第 2 季財報受惠疫情帶來的居家辦公需求，優於市場預期，更上修全年營運展望，市場看好，將有助台積電營運增溫，也將帶旺板卡廠微星、技嘉、華擎、承啟、撼訊營運表現。

聯電第 2 季受惠 28 奈米比重提升，稅後純益 66.8 億元，每股純益 0.55 元，創 近 12 年來新高，展望第 3 季，聯電估晶圓出貨、產品平均售價 (ASP) 將持平第 2 季，整體需求續強，營收可望持穩，毛利率則將較第 2 季下滑，不過，8 吋客戶需求強勁、產能吃緊，透露近期正陸續與客戶談明年漲價可能。

記憶體廠旺宏第 2 季則在需求佳、價格走揚下，毛利率攀升至 35%，為近 7 季新高，單季稅後純益 13.3 億元，每股純益 0.72 元，近 3 季高點；上半年稅後純益 25.52 億元，年增 5.3 倍，每股純益 1.39 元，看好第 3 季產能利用率維持 100%，對下半年審慎樂觀。

另一方面，台股當沖降稅優惠即將在明年底落日，金管會主委黃天牧指出，當沖降稅有助提升交易量能，盼能在明年屆期後繼續延長，金管會預計將在明年上半年與財政部溝通，立法院是在 2017 年三讀決議，將當沖交易的證交稅從千分之 3 降至千分之 1.5。