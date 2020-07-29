

◆盤勢分析

1. 美國 7 月消費者信心指數跌至 92.6，低於預期，3M、麥當勞財報表現不佳，新經濟刺激法案缺乏進展也令市場情緒失落，使美股全數走跌，四大指數跌幅介於 0.65 至 2.10%。指標股蘋果、AMD、Nvidia 跌逾 1%，美光跌 2.91%，台積電 ADR 跌逾 7%。

2. 台股尚未跌破 5 日線 (12,473 點)、10 日線 (12,347 點)、月線 (12,198 點)，開高走低，賣壓湧現，指數最終下跌 1.57 點，跌幅 0.01%，收在 12,586.73 點，成交金額為 3,443.78 億元。三大法人合計賣超 113.52 億元，外資賣超 73.04 億元、投信賣超 4.35 億元、自營商賣超 36.13 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，背離走勢，後勢仍需量價得宜方對盤勢有利。

（2）均線：支撐為 10 日線 (約 12,347 點) 附近，壓力為 13,000 點附近。

（3）技術指標：KD 交叉向下，短線恐震盪加劇。

4. 櫃買指數跌幅 1.79%，收在 157.77 點。支撐為季線 (約 154.9 點) 附近，壓力為 10 日線 163.7 點附近，KD 向下，K 值小於 20，進入超賣區，留意技術面反彈，惟格局相對弱勢。

5. 觀盤重點：指數創高拉回爆大量，上檔賣壓需時間化解，操作慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，未來觀察能否再次站上高點，方能轉強，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、生技、高殖利率等。

6.IC 設計廠義隆（2458）公告 Q2 獲利達 8.80 億元，順利改寫歷史次高，每股淨利 3.15 元。對於 Q3 展望，義隆董事長預期，在筆電、Chromebook 持續暢旺效應下，將帶動觸控螢幕、觸控板及指紋辨識等產品出貨季成長雙位數，單季合併營收亦將季成長 30～35％，可望再度改寫新高表現。

7. 銅箔基板廠聯茂（6213）28 日公布第二季財報，營收 74.72 億元、本期淨利 8.66 億元、每股盈餘 2.6 元，營收、獲利皆創下單季新高。市場預估 5G 趨勢明確，各國加速基礎環境建設，網通、基地台等產品是長線需求，預期高頻高速材料出貨帶動下，聯茂下半年業績可望維持強勢。

8. 氣動元件大廠亞德客 - KY（1590）獲利傳捷報，第二季 EPS 攀升至 6.97 元，上半年 EPS 高達 9.11 元，雙雙改寫同期新高紀錄。亞德客憑藉自動化設備及 5G 相關產業訂單加持，第三季與去年同期相比可望淡季不淡，合併營收年增幅至少 15％。

9. 砷化鎵龍頭穩懋（3105）第二季毛利率以 44.8％創歷史新高，稅後淨利 16.5 億元，季增 5％、大幅年增 113％，每股盈餘 3.94 元，上半年 EPS 達 7.7 元，雙創歷年同期最佳；展望第三季，總管理服務處總經理預估，營收將季增 mid-single digit（中個位數）百分比、毛利率約 low-forties（約 40～43％）。

