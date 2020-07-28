潤泰新看好新莊塭仔圳重劃區潛力 購區內建地逾6100坪

看好新莊塭仔圳重劃區發展潛力，潤泰新 (9945-TW) 今 (28) 日決議，向大潤發流通事業購入新北市新莊區建國段 239 等地號 10 筆土地，交易面積達 6142.19 坪，總交易金額 17.2 億元，換算每坪土地單價約 28 萬元。

潤泰新表示，此購地案是看好未來塭仔圳重劃區房市潛力，但仍需等新北市政府完成相關重劃事宜，才會規劃推出住宅案。

「塭仔圳市地重劃案」是新北市政府推動地區發展的重大政策之一，範圍總面積 398 公頃，重劃後預估可提供 230 公頃建地、產業專區 3.7 公頃、公設用地 156 公頃、醫療用地 2.82 公頃和社福用地 1.8 公頃。

新北市「塭仔圳市地重劃案」腹地較新莊副都心大 4 倍，比頭前重劃區大 10 倍，是繼桃園青埔、新北淡海重劃區後，北台灣第 3 大重劃區，建商指出，塭仔圳區域內現階段可開發為區內的「地主自辦重劃區」，目前已有茂德、寶佳機構、海悅等建商插旗推案，預估此區域內住宅總銷金額有突破 100 億元的實力。

由科達機構與海悅 (2348-TW) 合資成立的海研建築，今年推出創業首案塭仔圳重劃區「新莊海悅花園」，總銷約 15 億元，主力在 2-3 房產品，在該區新案陸續推出，已銷售近 8 成。