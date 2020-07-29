盤前財經大事搶先讀2020年07月29日

今日操盤前瞻

法說會：聯電、旺宏、欣興、聯亞、國光生、台郡

除權息：宏和、明泰、瑞祺電通、寶成、高力、全國等

再延 3 個月 Fed 將多數緊急貸款計劃期限延至今年底

美國聯準會 (Fed) 週二 (28 日) 宣布將部分緊急貸款計劃期限延後至今年底，計劃範圍遍及中小企業、個人以及政府貸款。閱讀全文...

〈穩懋法說〉客戶推新機 Q3 營收優於 Q2 新產能本季底全數到位

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日舉辦線上法說，展望下半年，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年受疫情影響淡旺季不明，但第 3 季手機品牌廠將陸續推新機，有助穩懋營運優於第 2 季。閱讀全文...

境外資金匯回專法首年優惠稅率將到期 共 1428 億元申請匯回

境外資金匯回專法實施即將屆滿一年，根據財政部統計，截至 27 日止，申請匯回資金共 1428 億元，實際匯回資金共 1102 億元；其中企業匯回共 253 件、金額 811.3 億元，個人匯回共 452 件、金額共 616.5 億元。閱讀全文...

8 月五大新制上路 租屋補貼加碼、青創貸款 600 億元上膛

時序進入 8 月，又有許多民生新規即將上路，租屋族最關心的租金補貼申請即將開跑，今年不僅戶數倍增，資格也大幅放寬，此外，由政府補助前 5 年利息、規模達 600 億元的青創貸款，即將在 8 月上路。閱讀全文...

熱錢持續湧入！高盛上調黃金目標價至 2300 美元

週二 (28 日) 看好巨大的黃金、白銀牛市行情，高盛上調黃金與白銀目標價，將黃金從先前每盎司 2000 美元調升至 2300 美元，並將白銀目標價自每盎司 22 美元上調至 30 美元。閱讀全文...