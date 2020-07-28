創惟Q2每股賺1.31元 創五年半新高

高速傳輸介面廠創惟 (6104-TW) 今 (28) 日公布 6 月自結，稅後純益 0.39 億元，年增 200%，每股稅後純益 0.44 元，第二季稅後純益 1.17 億元，年增 105%，每股稅後純益 1.31 元，創下五年半新高，累計上半年 1.83 億元，年增 118%，每股稅後純益 2.04 元。

創惟第二季受惠筆電及周邊商品需求強勁，Type C 控制晶片出貨大增，營收創新高，獲利也寫 5 年半高；創惟 6 月營收 2.44 億元，月增 4.79%，年增 49.74%，第二季營收 7.13 億元，年增 53%，累計上半年營收 12.52 億元，年增 43.87%。

隨著 USB 3.2 持續滲透至各裝置，相關 IC 設計業者包括祥碩 (5269-TW)、威鋒 (6765-TE) 與創惟，上半年營收皆年增逾 3 成，下半年隨著筆電需求持強，以及 USB Type C 滲透率提升，法人預期，創惟業績仍可望有不錯表現。

展望後市，創惟看好，USB、PCIe 通訊協定已普遍使用在各種裝置中，規格上也提升至整合多種協定的 USB 4.0 規格，預計今年將以 USB 3.2/4.0 以及 PCIe Gen3/4 等高速序列介面為發展主軸，開發資通訊、工業與車規等不同應用產品，滿足客戶需求。