〈台股盤後〉指數大洗三溫暖震盪近500點 成交值爆量創新猷

台股今 (28) 日持續由權王台積電領軍，加上股匯齊揚，指數一度突破「萬三」，不過隨著高檔賣壓出籠，櫃買指數撐盤無力由紅翻黑，大盤漲勢收斂至平盤震盪，萬三曇花一現，上下震盪近 500 點，終場下跌 1.57 點或 0.01%，成交量仍暴增到 3432.53 億元寫史上最大量，超越 2000 年 1 月 11 日的 3264.63 億元。

權王台積電早盤多頭氣勢不減，以 464 元開出後直奔漲停關門，但受賣壓湧現影響，盤中賣壓出籠迫使漲停打開，終場收漲 435 元，漲幅 2.47%；昨日登上第二權值股的聯發科，早盤股價衝高大漲逾 3% 後，盤中在賣壓調節下股價翻黑，跌幅逾半根停板。

隨著台積電開高走低，IC 設計族群漲勢收斂，聯電盤中漲停打開，終場收漲 22.25 元，漲幅 2.5%，環球晶、世界、合晶、台勝科收在盤上。

其他權值股方面，大立光終場收 3910 元、有 2.5% 漲幅；鴻海今日開高震盪走低，終場收漲 0.51%；欣興、譜瑞 - KY、臻鼎 - KY、玉山金、巨大都有逾 3% 漲幅；可成、南電、富邦媒、合庫金、聯強等同樣收在盤上。

生技類股股價盤中擺脫疲弱頹勢，新藥廠逸達旗下前列腺癌緩試針劑 FP-001 已完成美國 FDA 新藥申請送件，估最快明年第 3 季可取得藥證，消息激勵下，股價亮燈鎖住，帶動生華科、寶齡富錦、藥華藥等獲買盤敲進，同步收紅。

法人表示，這兩天台股在半導體族群強勢表態，加上外資續捧下，指數持續高檔震盪，台股中長期依舊偏多，但國際情勢仍不穩定性高，需慎防高檔震盪，不宜貿然進場追高。