〈台股盤前〉台積電ADR再飆12% 續創高挑戰萬三新關卡

台積電 ADR(TSM-US) 周一大漲逾 12%、帶動台指期收漲逾 300 點，加上美股道瓊也反彈百點，法人認為，台股今日可望續刷歷史新高，挑戰萬三新關卡，不過，由於資金往半導體族群匯集，中小型股恐出現排擠效應，仍得慎防調節賣壓。

台積電 ADR 飆漲逾 12%，收盤價 83.25 美元不僅創下歷史新高，較昨日普通股收盤價 424.5 元相比，溢價高達 15.3%，而聯電 ADR 同樣大漲 15.9%，估將帶動今日半導體以及台股表現續強。

市場消息方面，鴻海 (2317-TW) 近期股價走弱，被聯發科 (2454-TW) 超車，擠下市值第二，市場認為，主要是受到立訊為首的紅色供應鏈步步進逼，不過，知情人士指出，鴻海早在一年多前，就已經成立相關小組因應，同時強化零組件布局，雙管齊下力抗紅潮。

裕隆 (2201-TW) 集團高層人事，老臣陳國榮因個人因素，請辭裕隆總管理處總經理一職，職缺由裕隆集團執行長嚴陳莉蓮兼任，裕隆強調，經管公司總經理由董事長 (即執行長) 直接兼任，可發揮更好的效率。

大同 (2371-TW) 中資疑雲再起，公司指出，香港地產商任國龍檯面上出清股份，但實則漂白換手，且協助任國龍完成右手換左手的背後藏鏡人是香港上市公司聯合集團，將把相關資料送往主管機關，盼能夠中資問題調查清楚。

英特爾 (INTC-US) 周一宣布，首席工程師 Murthy Renduchintala 將離職，技術部門分為五個團隊，未來 7 奈米和 5 奈米晶片研發，將由在英特爾 24 年資歷的 Ann Kelleher 帶領主導。