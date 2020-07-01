〈車市〉買氣加溫 6月新車掛牌衝上今年新高 市場轉為正成長

6 月台灣新車銷售統計出爐，單月掛牌數 41386 台，月增 23.4%、年增 8.2%，創今年單月新高，顯示在新冠肺炎疫情趨緩後，車市買氣明顯回溫，並帶動上半年車市轉為正成長 1.4%；其中，前 10 大車商中僅賓士和中華車 (2204-TW) 銷售較去年同期下滑，而和泰車 (2207-TW) 仍是大贏家，旗下的 LEXUS 銷售年增達 33%，在 10 大車商中成長幅度仍是最大，而 TOYOTA 也繳出年增 17.3% 的好成績。

時序已進入車市旺季，6 月車商促銷前哨戰成功繳出好成績，前 10 大車商銷量均較上月成長，單月新車掛牌突破 4 萬台，是今年以來單月最佳表現，也帶動上半年總車市新車掛牌達 209782 台，並轉為正成長 1.4%，車商認為，7 月在傳統旺季的帶動下，有望續熱銷超過 4 萬台水準。

觀察前 10 大車商單月銷售，仍以 TOYOTA 居冠達 11975 台，月增 32.5%，年增 17.3%，其次是罕見擠下中華車和裕日車 (2227-TW)NISSAN 的 HONDA，攀升到第二達 3214 台，月增 44.8%、年增 0.2%，而 NISSAN 守住第三，新車掛牌 3029 台，月增 22.4%、年增 6.2%。

而成長幅度較大的是 LEXUS，6 月銷售 2451 台，年增 33.4%，穩居第四位，而 MAZDA 達 1412 台，年增 23.4%。

若就上半年來看，10 大車商中僅 4 個品牌成長，顯示買氣有集中在部分品牌的現象；其中，龍頭品牌 TOYOTA 總銷量 59886 台，年增 7.3%，市占率 28.5%，而 LEXUS 仍穩居成長王，銷量共 11567 台，年增 16.9%，福特銷售 10167 台，年增 11.8%，而 MAZDA 銷售 7052 台，年增 12.1%。