揚明光Q2再陷虧損 上半年盈轉虧每股虧1.06元

揚明光 (3504-TW) 今年第二季再陷虧損，為連續 3 季虧損，上半年稅後虧損 1.21 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 1.06 元，揚明光預估，第三季除取像光學產品出貨較第二季成長，光學元件產品出貨則可望持平，不過總經理徐誌鴻指出，微投影機、電視牆及 3D 列印產品出貨，都將較第二季衰退。

揚明光今 (27) 日下午召開法說會，公布第二季財報，營收為 10.62 億元，毛利率為 19.1%，季增 3.2 個百分點，年減 3.7 個百分點，單季稅後虧損 3590 萬元，每股虧損 0.31 元；累計上半年營收為 17.59 億元，毛利率為 17.8%，年減 2.8 個百分點，稅後虧損損為 1.21 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損為 1.06 元。

揚明光今年第二季微投影機出貨因大陸缺工且關鍵材料缺料，年減 5%，取像光學產品受歐美日疫情影響，年減約 20%，電視牆及 3D 列印產品與去年同期相當。

徐誌鴻表示，今年上半年微投產品較去年大幅下滑，除受疫情影響，另外一個原因就是主力客戶採取自製策略，造成公司收入減少，揚明光為降低衝擊，持續在產品上提升技術門檻，如震動裝置，透過設計及製程做到其他供應商難以提供的精準度，並將優勢拓展到其他應用市場。

展望第三季，受惠取像光學需求進入銷售旺季，且居家安控也有新鏡頭加入量產，估出貨可望較第二季成長，微投影機因大陸客戶銷售實績不如預期，第三季備貨保守，估出貨量將較第二季減少，電視牆及 3D 列印產品主要銷售區域在歐美及日本，預估將較第二季減少，至於光學元件出貨則是持平。

揚明光已在孟加拉設立鏡頭研磨廠，徐誌鴻表示，由於孟加拉當地疫情嚴重，目前孟加拉廠區員工採分時上班維持工廠運作，產能受到相當大影響，揚明光將部分訂單移至大陸等其他地區，待疫情控制後再逐步恢復，長期還是希望能藉由當地的生產成本優勢，創造公司的獲利空間。