揚明光連兩季虧損 首季每股虧損0.75元

隨著全球疫情持續擴散，揚明光 (3504-TW) 今年上半年營運也受衝擊，今 (27) 日公布首季財報，稅後虧損 8524 萬元，每股虧損 0.75 元，為連兩季虧損。

揚明光今年第 1 季營收為 6.97 億元，毛利率為 15.9%，季減 4.7 個百分點，年減 2.6 個百分點，稅後虧損 8524 萬元，每股虧損 0.75 元。

揚明光主管指出，第 1 季營收下滑，係受新冠病毒疫情影響，中國子公司 2 月工作天數減少與復工人數不足、材料供應速度不及，造成微投光機、居家安控、電視牆光機及光學元件等主要產品線產出及出貨減少，在稼動率下滑及銷售組合差異影響下，毛利率降到 15.9% ，較去年同期下滑。

揚明光指出，第 2 季中國各省解封，經濟生活漸次恢復常態，供應鏈若無意外，估微投光機第 2 季出貨將較第 1 季倍增，接近去年同期；電視牆光機出貨也較上一季增加，但仍低於去年同期，此外，歐、美、日市場，因應疫情仍處於居家狀態，經濟活動與消費停頓，估取像光學、光學元件產品出貨低於去年同期，3D 列印則約可持平。

揚明光去年稅後純益 455 萬元，年減 97.47%，每股純益 0.04 元。今天董事會也決議不配發股利；揚明將在 6 月 12 日召開股東會。