PIDA邀揚明光、聯亞等16廠商參加美西光電展 搶北美商機

美國西部光電展 (SPIEPHOTONICS WEST) 將在 2 月 4 日至 6 日在美國舊金山登場，光電協進會 (PIDA) 表示，在經濟部國貿局推廣下，今年將首次以台灣館形式籌組參展團，邀請揚明光 (3504-TW)、聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW)、光鋐 (4956-TW)、錼創等 16 家廠商參展，搶攻北美光電商機。

展望產業發展，光電協進會分析，產業積極轉型開發新應用，包含光學元件、光學鏡頭、Micro LED 等，效益將逐步發酵，雖然智慧型手機進入成長高原期，但在高階智慧型手機朝多鏡頭發展，加上車用鏡頭需求增加，去年台灣光學鏡頭產值達 616 億元，年增 13.9%，今年將可望持續成長。

另一方面，受惠安控、3D 感測 VCSEL 及光達雷射市場應用提升，光電協進會指出，預估今年紅外線 LED 跟紅外線雷射市場規模將達 21.43 億美元 (約新台幣 650 億元)、年增 64%，而隨著 8K 需求增加、技術改進、成本下降，LED 顯示器應用將擴及商用市場，預估 2019-2023 年複合成長率將達 50%。

光電協進會表示，去年美國西部光電展共吸引 2.3 萬人參展，參展廠商達 1350 家，期間也有超過 5300 篇論文發表，議題遍及生醫、雷射、光電、微型製造、光學微機電等領域，今年參展人數可望再創新高。