〈台股盤後〉一個行情二個世界 台積電拉指數創高 生技續淪賣壓災區

在台積電漲停發威的帶動下，台股加權指數今 (27) 日寫下 12686.36 點的新高紀錄，其中由台積電貢獻漲點逾 330 點，然而，由於上市櫃下跌家數明顯高於上漲家數，台股新高行情並未雨露均霑，尤其多數生技股仍不斷測底，壓抑投資人信心，終場未能站穩 12600 點關卡上，以 12588.3 點作收，上漲 284.26 點。

法人認為，目前偏多方向仍相當明確，後續緊接著看高通、超微和蘋果等重量級科技股財報將登場，若能給予正向的展望，將進一步激勵台股。

台積電今日領頭帶動多數半導體業者表現，聯電攻上漲停，昇陽半導體漲逾 6%，世界、世芯 - KY 和漢磊等漲半根停板上下，新唐漲 3%，合晶和環球晶也漲 2.5% 上下。

反觀生技股持續落寞，並未跟上大盤行情，反而續為殺盤災區，杏國、合一、健亞、瑞基、亞諾法、環瑞醫等跌停，杏輝、懷特、順藥、訊聯、台微體等跌超過 8%，生華科、康友 - KY、藥華藥、全宇生技 - KY 等跌半根停板上下，晟德、寶齡富錦、健喬也跌逾 4%。

在台股寫下新紀錄的同時，證券股齊力歡呼，宏遠證、康和證漲停，致和證漲近 8%，福邦證漲逾 6%，大慶證漲 4%，大展證、統一證和群益證均漲 2% 上下。

另一方面，被動元件族群轉強，國巨大漲 4% 跟上大盤行情，帶動華新科漲 2.5%，禾伸堂漲逾 1%。

也有不少走強的個股告各自表現，聰泰、三福化、萬潤、帆宣和亞元等漲停，聯發科漲逾 7%，穩懋、虹冠電、金麗科、弘塑、祥碩、精材、玉晶光、圓展等漲半根停板。

不過，電子股中的光收發模組相關業者表現相對落寞，前鼎跌停，華星光和光環均跌超過 9%，聯鈞跌 3%。

國泰證期研究部指出，美國多州新增確診人數持續創高，將拖累美國下半年的經濟復甦，導致科技類股高檔出現震盪拉回，不過，由於 WHO 表示多種疫苗已進入後期測試，預計明年初可順利投入各國使用，因此，預料疫情對股市干擾將逐步減緩。

另一方面，目前公布近 30% 的美股財報中，有 85% 的財報優於預期，接下來最受關注的就是高通、超微和蘋果等重量級科技股財報將登場，若消息正面，對台股將有間接激勵的作用。