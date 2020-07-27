台股寫歷史新高12686點 三大法人土洋對作買超64億元

護國神山台積電今 (27) 日再寫新猷，攻上漲停 424.5 元，帶領台股一度大漲逾 300 點，並衝破歷史新高，最高來到 12686 點，半導體族群氣勢如虹，但金融、傳產及中小型股普遍弱勢整理，終場指數漲點縮至 284 點，沒能站穩 12600 點關卡，三大法人合計買超 64.73 億元，呈現土洋對作，其中外資終止連 3 賣轉為買超。

終場指數上漲 284.26 點或 2.31%，收在 12588.3 點，成交值為 2523.99 億元。觀察籌碼面，外資轉為買超 72.57 億元，終止連續 3 個交易日賣超；投信則終止連 10 買，反手賣超 1.31 億元；自營商持續賣超 6.39 億元，三大法人今日合計買超 64.73 億元。

英特爾擬將 7 奈米晶片製造委外代工，市場預期台積電可望拿下訂單，激勵今日股價跳空漲停，寫下 424.5 元的新高紀錄，成交達 9.8 萬張，外資買盤蜂擁而至，連帶拉升昇陽半、弘塑、閎康、帆宣、辛耘、家登等相關設備廠全面噴漲。此外，二線晶圓代工廠聯電也強攻漲停改寫逾 12 年來新高，世界先進漲逾半根停板。

IC 設計股持續成為資金追逐焦點，聯發科終場大漲近 8%，來到 728 元，往歷史天價 783 元挺進，四千金矽力、祥碩、信驊、譜瑞訂單動能強勁，今年營收挑戰新高，獲利至少 2 個股本起跳，其中，祥碩仍受買盤青睞，收盤大漲逾 6% 來到 1830 元穩居股后，矽力及譜瑞均漲逾 1%。

大型權值股呈現幾家歡樂幾家愁，除了半導體族群股價全面歡騰外，金融、傳產、生技等其他族群都受資金排擠效應影響，其中，鴻海股價跌 2.5% 被廣達超車，台塑四寶全數下挫，兆豐、國泰、富邦等金控股皆走弱，盤面上以紡織類股指數重挫逾 4% 最為弱勢，生醫、造紙也跌逾 3%。

本周上市櫃法說會密集登場，包括聯發科、聯電、友達、日月光投控、台達電及電信業等，市場緊盯最新基本面業績變化情況，牽動大盤及個股行情。法人指出，由於蘋果 iPhone 12 傳可能延遲推出，遭外資調降目標價，引發蘋概股調節賣壓，若蘋果股價連續重挫，可能加重獲利了結壓力，不過市場熱錢旺盛，仍有續創歷史新高的態勢。