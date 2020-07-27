美公布全球5G乾淨網路名單 中華電、遠傳入列

美國國務院委託美國戰略與國際研究中心 (CSIS) 調查全球電信商設備，並列出 24 家「5G 乾淨網路」名單，台廠中華電 (2412-TW) 及遠傳 (4904-TW) 均入列。

電信三雄已開始提供 5G 網路，不過台灣大 (3045-TW) 未被列入名單，對此，台灣大回應，由於台灣大在 6 月才完成 5G 設備採購程序，可能與該單位調查時間有落差，因此未及時列入名單，不過台灣大的設備由國際大廠 Nokia 提供、網路通訊設備公司 Juniper 則提供傳輸設備，符合「5G 乾淨網路」標準。

據 CSIS 公布的 24 家 5G 乾淨網路名單中，除 2 家台灣業者外，美國有 Verizon、 Sprint、AT&T 及 GCI 入列，加拿大廠商包括 Rogers、Bell 及 TELUS，日本有 NTT 與 KDDI，韓國的 SK 及 KT，挪威的 Telenor 及 ICE，其他則包括西班牙 Telefónica、法國 Orange、英國 O2、澳大利亞 Telstra、新加坡 Optus、印度 Jio、瑞典 Telia、芬蘭 Elisa 及波蘭 Play。

CSIS 表示，乾淨網路評比標準，是電信商採用的網路設備信任度高，且能確保網路傳輸過程中，雲端資料、大數據分析數據、行動應用、物聯網等不會受到外界干擾，另外，電信商不能使用不被信任的 IT 廠商設備，如華為、中興通訊等。