疫情嚴峻企業債屢遭降評 今年逾1500億美元公司債淪高收益債

國際疫情嚴峻讓不少企業陷入營運困境，發行的投資級公司債也降為高收益站債，根據統計，今年以來約 1540 億美元的公司債淪為高收益債，平均每月約有 200 多家企業債遭降評，其中又以能源企業比重相對較高。

根據穆迪統計，過去三個月已調低約 600 多家公司的評級，平均每月有 200 多家公司遭到降級，但回顧疫情爆發前，過去兩年每月平均僅 40 家公司遭降級。

美盛環球資產管理指出，公司債淪為墮落天使的趨勢恐將持續一段時間，並進一步對勉強保住「投資級債券」評級的公司產生重大影響，累計目前共有 9730 億美元的投資級公司債券遭降評為 BBB 或以下，其中 4660 億美元的公司債券被列在至少一家主要評級機構的負面觀察名單上。

美盛指出，進一步觀察遭降評的企業債，大多為能源業，累計共發行達 630 億美元的債券，以個別企業來說福特汽車現在是高收益市場上最大的發行公司，而西方石油公司（Occidental）和卡夫亨氏（Kraft Heinz）分別排第五和第六。

美盛表示，今年降級至投資級別以下的債券數量已創下歷史新高，超越 2002 年經濟衰退、2009 年的全球金融危機和 2015 年大宗商品價格大跌的年度發行量。根據華爾街分析師預估，今年「墮落天使」範圍可能落在 2000 億美元到 5000 億美元不等。

最近落入高收益市場的債券發行企業，也對不同信貸指數的表現產生了巨大影響。今年年初進入美國公司指數並隨後退出該指數的企業，令彭博巴克萊美國企業債券指數的表現下降了 64 個基點，而 BBB 公司指數的表現則下降了 117 個基點。