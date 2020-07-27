日本多處確診創新高 菅義偉：沒宣布緊急狀態打算、推Workation

目前在日本全國 47 個都道府縣當中，有多處的新冠肺炎 (COVID-19) 單日確診出現新高。但是日本官房長官菅義偉在週一 (27 日) 記者會上表示，現時點沒有再度宣布進入緊急狀態的打算，也沒有必要來全面縮小社會經濟活動。

除此之外，限定於感染風險較高場所實施的防疫對策強化，還有朝著「Workation」(work + vacation，意指邊玩樂邊工作) 等兼顧觀光政策的社會經濟活動推動方面，已就「休假的分散化」等來進行檢討當中。

菅義偉提到在原則上，會同時推動有效的防疫措施與社會經濟活動，讓兩者同時並進。而除了從過去以來就一直強調的「避開三密」(迴避密閉空間、人多密集、密切接觸) 及勤洗手、勤漱口等，也提及「會以感染風險較高的族群為對象，來集中實施有效的防疫對策。」

此外，菅義偉也提到有日本專家就該國國內觀光的新型態及「Workation」來提出建言，日本政府也希望防疫及經濟活動可以同時進行，說道：「在朝著普及方向的努力上，會與各相關部會就「休假的分散化」等來進行檢討。」

還有，關於日本全國出現疫情擴大的問題方面，菅義偉表示就現狀而言，在振興觀光經濟等的「Go To 宣傳活動」方面，並沒有排除東京之外地區的打算。