恒生科技指數開市首日 暫跌0.8%

周一 (27 日) 港版 Nasdaq - 恒生科技指數正式開市，推出首日以上漲 0.81% 開出。但受到中國股市開高走低的影響，指數拉回至平盤附近震盪。根據恒生指數公司的報價顯示，截至上午 11:31，恒生科技指數暫報 6807.03 點，下跌 0.81%。

資料來源: 恒生指數公司

恒生指數公司總經理關永盛表示，剛剛推出的恒生科技指數將提供一個機會，吸引全球投資人進入香港正在興起的科技市場。

他指出隨著近幾年監管基礎設備與法規的改變，加上透過港股通吸引中國投資人進入香港，對無論是在中國還是已經在其他地方上市的大型中國科技股而言，所有來香港上市的條件都已經準備就緒。

恒生科技指數是追踪 30 檔在香港上市的科技企業，因此也被視作港版 Nasdaq。鑑於目前全球科技類股的投資熱潮，恒生科技指數上市後可能會吸引大量追踪指數的被動投資資金。

如今的香港股市已經不再是以金融、地產為重心，科技類股作為一支新生力量正在迅速崛起。香港資本市場對科技企業的重視正在不斷吸引中國乃至於全球的科技創新型企業落腳香港，而科技企業前進香港掛牌也正在不斷加強港股的科技屬性。

不過也有評論指出，恒生科技指數的推出短期要吸引大量資金的進駐機會不大，投資人不應誤認為短線投資相關個股能帶來豐厚收益，因為市場轉型還是需要時間。

但中長線來看，科技類股在香港抬頭已是趨勢，一旦相關 ETF 推出後，是有機會助漲相關個股的漲勢。

