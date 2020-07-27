【袁志峰專欄】恒指已進入長線買入區間

7 月 27 日推介 - 百奥家庭互動 (2100, 上日收市 $1.16)

1) 股市前景

中美互關領事館以及美國國務卿發表的新冷戰言論削弱市場信心，令恒指上周跌 1.5%，本月至今升幅收窄至 1.1%，跑輸全球股市。這些政治操作跟美國總統大選不無關係，但對中港股市的影響是短暫的，基本面包括財政及貨幣政策，經濟及企業盈利增長，資金流向，估值等因素才是關鍵。

中國央行致力維持流動性合理充裕，提升支持實體經濟力度。6 月末人民幣貸款餘额同比增長 13.2%。廣義貨幣供應量 (M2)6 月末同比增長 11.1%，顯著高於過去三個年度增長率的 8.1% 至 8.7%。通過利率下行及減費措施，今年銀行系統預計將向企業讓利 1.5 萬億元人民幣。中國二季度國內生産總值按年增長 3.2%，優於市場預期，因疫情已大致受控，下半年經濟增長將會加速，事實上國有企業總收入及利潤於 6 月已實現年內首次月度同比正增長。

中國外匯管理局統計顯示，今年上半年境外投資者淨增持境內債券 596 億美元和股票 133 億美元，合共 729 億美元。近日美匯指數跌至近 2 年低位，美元轉弱將增強人民幣金融資產的吸引力，預期下半年外資流入速度會加快。估值方面，無論恒生指數或上証指數歷史本益比只稍微高於過去一年均值，但遠低於過去五年的長期均值水平，上升空間遼闊。

美國疫情處於再爆發階段，可能對經濟及股市帶來短暫衝擊。今周美聯準會議息，美國公布二季度經濟增長終值，科技巨擘業績以及兩黨能否通過新一輪財政刺激方案將是市場焦點。

筆者認為恒指現水平對長線投資者具吸引力，但保守投資可分段入市。建議買入阿里巴巴 (9988)、小米(1810)、吉利汽車(175)、安踏體育(2020) 及中興通訊(763)。

今天推介是百奧家庭互動 (2100)，公司發盈喜，預期上半年收入及盈利分別同比增長超過 3.1 倍及 6.1 倍。筆者在 7 月 10 日股價於 1.12 元時建議買入，最高升至 1.47 元，接近目標價 1.50 元，後隨大市急回，估計今年全年盈利增長 114% 至 3.24 億元人民幣，預測市盈率 9 倍，股息率 9 厘，估值吸引，維持目標價 1.50 元。

2) 上日中港股市況總結

恒指上周五低開 222 點後單邊下跌，全日沽壓沉重，最多曾跌 665 點，尾市反彈，收報 24705 點，跌 557 點或 2.2%。成交按日增 19% 至 1666 億元，而 7 月以來日均成交额為 1784 億元。港股通南向淨賣出 12 億元，是 7 月以來首次淨賣出，月內累積淨買入減至 732 億元。

藍籌股 5 升 43 跌 2 持平。中石油 (857) 和中移動 (941) 是升幅最大藍籌，分別漲 2% 和 1%。受管理層配售舊股影響，中國生物製藥 (1177) 急跌 9%，是表現最差藍籌。其次是九龍倉置業 (1997)、騰訊(700) 及石藥 (1093) 跌 5%-6%。六隻最大市值科技股跌 3%-5%。恒生科技指數 30 隻成份股全線下跌 1% 至 10%，平均跌幅 5.8%，金山軟件 (3888) 領跌。

板塊方面，醫藥、中資券商、手機、遊戲和教育股跑輸大市。管理層減持中國生物制藥令醫藥股承壓，普遍跌 5%-8%。受 A 股急跌影響，中信證券 (6030)、中金公司(3908) 及海通證券 (6837) 跌 6%-7%。中國東方教育 (667) 及中教控股 (839) 跌 6%-7%。瑞聲科技 (2018)、比亞迪電子(285) 及丘钛科技 (1478) 瀉 4%-9%。雖然香港疫情惡化，本地銀行和地產股普遍跌幅少於恒指。

上証指數低開低走，最多曾跌 4.2%，收市報 3196.77 點，跌 3.9%。深証成指跌 5.3%，創業板指跌 6.1%。滬深兩市總成交增至 1.3 萬億元人民幣。北向資金淨賣出 164 億元 (人民幣，下同)，7 月份累積淨買入從 13 日的峰值 654 億元減至 24 日的 146 億元。

3) 上日美股市況總結

受中美關係惡化影響，上周五美股三大指數下跌，道指收報 26469 點，跌 182 點或 0.7%，標指跌 0.6%，納指曾一度跌 2.3%，收市仍跌 0.9%。美匯指數跌至 94.42，創 22 個月低位。紐約期金升至 1897.5 美元，創 9 年新高，上周累漲 5%，今年以來升 25%。

4) 宏觀 / 行業訊息

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 初值為 51.3，為 2 月以來首次升至 50 上方，低於預期的 52，前值為 49.8；服務業 PMI 初值為 49.6，低於預期的 51，前值為 47.9。(Wind)

歐元區 7 月 Markit 製造業 PMI 初值為 51.1，高於預期的 50。服務業 PMI 初值為 55.1，高於預期的 51。(信報)

5) 個股訊息

美團點評 (3690) 股權權益顯示，第二大股東紅杉資本於上周一透過分派股份予有限合夥人，減持美團 2711 萬股 B 股，B 股權益由 8.27% 減至 7.74%，以上周五收市價 190.7 元計，涉資 51.7 億元。(蘋果日報)

美團點評 (3690) 有份投資的中國電動車生產商理想汽車公布美國上市詳情，預計發行最多 9,500 萬份美國存托股票，招股價介乎 8 至 10 美元，集資最多 9.5 億美元，高盛、摩根士丹利和瑞銀為其承銷商。(蘋果日報)

復星國際 (656) 預料，今年上半年淨利潤大幅倒退至約 18 億至 22 億元人民幣；去年同期盈利為 76.1 億元人民幣。(信報)

百奧家庭互動 (2100) 發佈公告，預期今年上半年收入介乎 6.25-6.9 億元人民幣，同比增加約 315% 至 358%，除稅後利潤介乎 1.44-1.59 億元人民幣，同比增加約 611% 至 686%。(Wind)

滙豐 (5) 多次被指有參與美國對華為的調查決定，近日更被《人民網》炮轟參與陷害華為，惡意做局，《文匯報》《大公報》上周六以全版篇幅作抨擊。同日，滙豐在官方微信號發文回應，指沒有參與美國對華為調查決定，對華為沒有惡意，亦從未設置陷阱誘捕華為。另外，中國銀保監會公布，已同意滙豐銀行深

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