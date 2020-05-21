阿里巴巴有望納入恆生 跨市套利機會浮現？

有一種相對低風險的方法，可以借助阿里巴巴 的股價來獲利，前提是被動投資基金願意蜂擁買入，並推高阿里巴巴在港股的估值。

利用股價來套利，即在一個市場買入阿里巴巴，然後在另一個市場以更高的價格賣出，能夠讓交易員可以利用美國和香港上市的股價之間，哪怕是微小的價差，雖然香港實施的聯繫匯率制度意味著這樣的套利策略永遠不會盈利豐厚，但是在香港上市的股票對投資者的吸引力，有望超過美國存託憑證 (ADR)。

香港恆生指數有限公司決定同股不同權及第二上市公司符合納入恒生指數及恒生中國企業指數的選股資格，為納入阿里巴巴等個股鋪平道路，阿里巴巴是全球第七大最有價值公司，那必將激勵追蹤指數的投資買入。香港所處時區對該地區投資者更為便利，且有機會利用與中國的股市聯通機制，預計將有一些活躍資金轉向在香港掛牌的股份。

另外，中國在美上市公司受到越來越多的審查是另一個因素，週三 (20 日) 美國參議院通過一項法案，可能導致諸如阿里巴巴和百度這樣的中國公司從美國股票交易所退市。而這正值全球兩大經濟體之間關係日趨緊張之際。

宜信財富管理 (香港) 有限公司的離岸資本市場投資產品負責人 Nelson Yan 表示：「未來香港將成為阿里巴巴交易的核心市場，更多人會將在美國上市的阿里巴巴股份轉換為在香港上市的股份，這不僅是因為潛在的指數相關流動，還因為整體 ADR 表現越來越多地受到會計問題所困擾。」

(本文不開放合作媒體轉載)