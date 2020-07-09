港股再吸金 將推「港版那斯達克」

週四 (9 日) 外媒報導，恆生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，有計劃推出「香港版 NASDAQ」指數，成份股數量及選股方式目前仍在討論中。他表示目前市場很心急期待能盡速推出相關指數。

而在消息公布後，週四 (9 日) 香港網路科技概念股應聲飆漲，阿里巴巴、網易等均大漲 1 成，騰訊則大漲 3.7%、美團大漲 5%、小米勁揚 4.6%。

資料來源: 新浪財經, 阿里巴巴股價日線走勢

此外，黃偉雄也提到有機會回香港掛牌的中概股數量並不少，這對恆指而言是個利多，投資人可選擇的投資標的更多元，且在加入更多科技類股的情況下，有利恆指未來成長動力。

黃偉雄表示，恆生公司會參考 NASDAQ 指數，計劃推出科技創新指數，希望與恆指及國指一樣成功。他解釋，目前市場對此類股票的需求很大，若投資人沒有時間研究個股，這類指數將有助於他們投資相關股票，並分散風險。

至於恆指落實改革，8 月季度檢討將納入同股不同權 (WVR)、第二上市股票在選股範圍內。黃偉雄指稱恆指有快速納入機制，若市值排在港股前五大，最快在上市 3 個月內就可納入。

黃偉雄進一步表示，阿里巴巴、小米及美團等已在恆指的選股範圍，而 6 月才回香港上市的網易、京東因在香港掛牌時間尚短，預估 8 月檢討恆生成份股時無法納入。