【袁志峰專欄】大盤沽壓不大 趁回調買入

7 月 28 日推介 - 中信証券 (6030, 上日收市 $17.46)

1) 股市前景

昨日港股成交額顯著減少，退回至 6 月份均值，科技板塊承壓，反映投資者持觀望態度。香港疫情大爆發，估計本地銀行及地產股將持續偏軟，拖累恒指表現。估計恒指技術支持位 24000 點，建議投資者趁回調買入。

今天推介是中信証券 (6030)，中央政策支持行業收購合併，利好龍頭企業，上半年行業盈利增長不俗，股價從月初高位已跌 19%，現價相當於 1.2 倍股價淨值比和 15.5 倍本益比，估值吸引。

2) 上日中港股市況總結

恒指周一高開低走，早段最多升 267 點後輾轉回落，午後低位徘徊，最多曾跌 178 點，收報 24603 點，跌 102 點或 0.4%。成交額按日減 25% 至 1257 億元，乃本月最少，與 6 月份日均成交額相若。港股通南向轉為淨買入 19 億元，月內累積淨買入增至 751 億元。

藍籌股 19 升 29 跌 2 持平。舜宇光學 (2382)、中生製藥(1177) 和中信股份 (267) 是升幅最大藍籌，漲逾 2%。新世界發展 (17) 及中石油 (857) 是表現最差藍籌，跌 3%。受華為事件影響的滙豐控股 (5) 跌 2%，報 35.35 元，創今年收市新低。大型科技股表現不一。美團 (3690) 及小米 (1810) 跌 3%，阿里巴巴 (9988) 持平，京東 (9618) 漲 1%。恒生科技指數 30 隻成份股 6 升 23 跌 1 持平。眾安在線 (6060) 表現最好升 6%。FIT HON TENG(6088)及恒騰網絡 (136) 表現最差跌 7%-9%。

板塊方面，黄金、金屬和教育股做好。因金價創歷史新高，山東黄金 (1787)、招金礦業(1818) 及紫金礦業 (2899) 漲 7%-12%。江西銅業 (358)、中國鋁業(2600) 及馬鞍山鋼鐵 (323) 升 1%-2%。中國東方教育 (667)、中教控股(839) 及宇華教育 (6169) 升 1%-2%。半導體、中資券商股跑輸大市。中信証券 (6030)、中金公司(3908) 及中信建投 (6066) 跌 1%-2%。中芯國際 (981) 和華虹半導體 (1347) 跌 3%。

上証指數全日反覆震蕩，欠明確方向，收市報 3205 點，升 0.3%。深証成指升 0.3%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交縮減至 9200 億元人民幣，自 7 月 2 日以來首次不足萬億元。北向資金淨賣出 15 億元人民幣，7 月累積淨買入減至 131 億元人民幣。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數上升，道指收報 26584 點，升 115 點或 0.4%，標指升 0.7%，納指升 1.7%。美匯指數跌至 93.69，創 2 年低位。紐約期金升 1.8% 報 1931 美元，創紀錄新高。

4) 宏觀 / 行業訊息

中證協發布證券公司上半年度經營數據顯示，134 家證券公司今上半年度實現營業收入 2,134 億元人民幣，按年增長 19%；實現淨利潤 831 億元人民幣，按年多 25%。(信報)

中國 6 月規模以上工業企業利潤同比增 11.5%，前值增 6%；1-6 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額 25,115 億元，同比下降 12.8%。(Wind)

5) 個股訊息

東風集團 (489) 公布，擬申請首次公開發行 A 股，並在深圳證券交易所創業板上市。A 股發行的數量為不超過 9.57 億股，即不超過 A 股發行完成後該公司總股本的 10%。(信報)

中生製藥 (1177) 副主席及執行董事鄭翔玲於上周五，以每股平均價約 10.20 元，增持中國生物製藥 238 萬股，涉資 2427 萬元。(信報)

恒大健康 (708) 指新能源汽車已成為集團最重要的業務，董事會建議公司名稱更改為「中國恒大新能源汽車集團有限公司」，簡稱「恒大汽車」，建議有待股東會批准。(蘋果日報)

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