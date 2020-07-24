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【日盛投顧】盤後分析－指數高檔震盪

※來源：日盛投顧

1. 無畏前一交易日美股下挫，周五台股平盤附近開出，盤中 2330 台積電、2303 聯電、2454 聯發科帶領多頭快攻，盤中再創波段新高 12502 點。但 11 點過後市場追價意願薄弱與亞股轉弱，指數由紅翻黑，終場下跌

2.OTC 指數開低走低，文化創意、生技醫療版塊領跌，收盤下跌 3.85 點，收在 162.36 點，無力收回月線之上。目前上方壓力在 170 點，下方支撐則為月線 154.11 點。

3. 加權技術面與籌碼面：
(1) 均線：周五台股衝高後拉回，收黑 K 線，暫失 5 日均線。
(2) 量能：成交量擴增至 2,656.27 億元，顯示獲利了結賣壓沉重。
(3) 技術指標：日 KD 指標呈現死亡交叉、MACD 柱狀體翻至零軸之下。
(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 159.92 億元；外資 - 108.34 億元、投信 + 7.68 億元、自營商 - 59.26 億元。

半導體、IC 設計個股表現
1. 半導體代工：2330 台積電下半年展望佳，盤中再創歷史新高價 395 元，類群持續輪動，2303 聯電挾三大法人同步大買，周五出量上漲一度突破 20 元大關；5347 世界先進漲多後高檔整理。

2.IC 設計：6104 創惟公布單月賺 0.45 元，股價早盤衝高，但收尾盤無功而返；4968 立積訂單給力，3Q20 營運拚新高，早盤帶量翻紅上揚逾 7.5%，創短波高價。

3. 檢測、設備：6196 帆宣 EUV 訂單旺，營運樂到年底，股價重回 110 元之上。6223 旺矽受惠聯發科新晶片亮相，供應鏈 2H20 營運升溫，股價續衝短波高點。

4. 操作建議：近期加權指數持續創高，但因國際股市大幅震盪 (新冠疫情、中美關係等因素)，加上短線技術面過熱，恐怕陷入高檔整理震盪，但中期偏多格局未變，維持類股輪動加速態勢。短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股操作，慎防追風險。


 

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