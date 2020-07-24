挑戰歷史新高 台股後勢怎麼看？

六月中我們對於台股的看法經歷市場驗證正確（文章：台股萬一穩穩站，下半年能再創佳績？），如今台股已經再向上突破逼近 12,000 點，挑戰收盤歷史新高 12,495.34（1990/2/10）。歷史高位讓許多人開始猶豫是否已經漲多？這篇文章再度就資金面、製造業基本面和內需力道，來看看台股下半年的機遇。

1. 台股股利率吸睛，追逐收益的資金料相挺

新冠肺炎疫情令大多數的國家瘋狂降息救經濟，而因為台灣防疫有功，央行尚未採取大幅降息的措施。因此，台灣與周邊國家利差擴大，也吸引到更多資金投入台灣。另外，在這個低利率時代，有收益需求的資金四處找尋較高的配息率標的，這些資金預計將成為支撐台股重要的力量。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。指數分別為台灣加權、泰國 SET、中國上海證交所綜合、韓國 KOSPI、越南證交所與標普孟買 SENSEX 指數。

因為，如果將台灣與周邊國家的股利率相比較，可以發現台灣股市股利率高達 3.4%，在上表中居第一名，第二、三名分別為泰國 (2.9%)、中國 (2.4%)，而與台灣產業類似的南韓僅有 2.0%。

2. 外銷訂單正成長，製造業狀況改善

台灣外銷訂單年成長率，由 1 月份低點 -12.8%，上升到 6 月份 6.5%，比起 2019 年幾乎全年的負成長，可以看的出來台灣外銷訂單在今年成長力道強勁。台灣外銷訂單主要來源為美國、中國和歐洲，到今年 6 月底，訂單較去年各成長了 13.6%、13.0%、10.8%，隨著需求逐步回升，可望替台灣製造業帶來更多的信心。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/07/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據台灣國家發展委員會公布的台灣製造業經理人指數分項中，新訂單已經觸底反彈，但仍未恢復先前的水準，而庫存水準卻沒有因為疫情而惡化，若待訂單擴大增加，可進一步改善台灣訂單存貨比。

3. 國內企業、民間支出蓄勢待發

台灣股市不僅由高比重的電子、科技股組成，這些類股更是近期外銷訂單的大贏家。而股市能否長期成長端看企業願不願意將獲利拿來投資公司，提高公司的效率或擴大產線，下圖就透過觀察台灣電子類股資本支出數值來判斷台灣電子股的投資價值，可以看得出來目前有更多資金投入在擴大資本支出，對產業長期來說是好事。

另外，國泰金控每個月調查國民信心水準，也可以看到截至 6 月份，台灣民眾對於大額消費的信心水準已經恢復到先前的水準，有助於提升台灣內需。

資料來源：台灣央行，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

這兩項支出的增加，對於支撐台灣經濟成長有所助益，也令台灣電子股更具備投資價值。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

台股基金強勢不變，主動選股基金更輕鬆

雖然台灣股市後勢繼續看多，但也有不少投資人卻因為將風險集中在某些特定的股票上，反而投資失利。（近一個月台股上漲 7.85%，卻有 73% 的機率選到漲幅不如大盤的股票），投資台股其實不容易，因為許多公司需要很深的產業知識，對於投資人來說，簡單參與台股漲勢的方法，反而是選一檔表現傑出的台股基金，讓經理人來幫你做功課、選出好股票。

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鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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