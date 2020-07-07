馬來西亞央行下調利率至1.75% 創下歷史新低

馬來西亞中央銀行在週二 (7 日) 將主要利率下調至 1.75%，創下歷史新低，以試圖緩解新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對該國經濟帶來的負面影響。

馬來西亞央行在一份聲明中表示，決定將夜政策利率 (OPR) 下調 1 碼 (0.25 個百分點) 至 1.75%，創下馬來西亞歷史上利率新低水準，也是該行自 1 月 22 日以來連續第四度降息。

馬來西亞央行表示：「下調利率可帶來更多經濟刺激，以加快經濟復甦的步伐。貨幣政策委員會將繼續評估不斷變化的環境條件及對通貨膨脹和國內總體增長前景的影響。」

受到疫情衝擊，馬來西亞的經濟情況在今年度惡化，商業活動被迫關閉長達近 3 個月。該國第一季的國內生產總值 (GDP) 增長率僅為 0.7%，創下 2009 年第 3 季以來最低季度紀錄，而政府如今在為第二季可能面臨的萎縮做準備。

馬來西亞央行預測，馬來西亞今年國內生產毛額可能進一步衰退到 0.5% 至 -2% 之間，此外，該國失業率預期將在今年底將激增至 5.5%，相當於 86 萬人。

馬來西亞首相慕尤丁 (Muhyiddin Yassin) 政府宣布了價值約 692 億美元的刺激計劃，政府直接注資 105 億美元，以應對疫情對經濟的衝擊。

慕尤丁表示，許多民眾和企業受到疫情影響，因此政府決定推出這一刺激計劃以減輕民眾和企業負擔。他也表示，政府現階段的首要目標是阻止疫情蔓延，因此將增加對衛生部的撥款，用於購置置醫療設備和醫療服務，此外，政府也將增加參與疫情的醫護人員津貼，並向參與執勤的警察、軍方和海關等發放津貼。