三星集團繼承人李在鎔遭南韓檢方傳訊 調查合併醜聞

三星集團繼承人李在鎔週二 (26 日) 遭到檢方傳訊，檢方對於 2015 年兩家集團子公司合併案有所懷疑。

這是李在鎔 2017 年 2 月因行賄案被捕後，時隔 3 年多再次到案受訊。《韓聯社》報導稱，李在鎔當天上午 8 點左右，以被告身份非公開到案接受聆訊，依據規定，檢方不會公布傳訊結束時間。

三星 (005930-KR) 股票今天早盤低開高走，至當地時間上午 11:17，股價上漲 0.72%，報 49100 韓元。

檢方懷疑三星高層人士，在 2015 年的三星物產 (Samsung C&T) 和第一毛織 (Cheil Industries) 合併過程中，故意降低兩家公司合併價值，以為李在鎔接班鋪路。

李在鎔是第一毛織最大股東，擁有 23.2% 的股權，透過合併，李在鎔將能控制三星集團事實上的控股公司三星物產。

李在鎔此前被控向前總統朴槿惠及其親信行賄，以促成三星物產與第一毛織合併，鞏固其對家族企業的控制。他在 2017 年 8 月被法院一審判處有期徒刑 5 年，但後來改判為兩年半，緩刑 4 年。

報導稱，2018 年 11 月，南韓金融委員會所屬的證券期貨委員會，向檢察機關舉報三星生物製劑公司進行財務造假。此後檢方著手展開調查，並從去年 9 月起將調查範圍擴大至引發會計造假的集團接班問題，接連傳喚三星前現任高管。