上銀：疫情加速各國分散投資腳步 是大展身手的機會

上銀 (2049-TW) 在去年成立滿 30 年之際啟動接班，由集團總裁卓永財獨子卓文恒接任董座，卓文恒表示，今年在多重因素影響下，是非常挑戰的一年，但新冠肺炎加速各國分散投資腳步，預期未來各產業將大幅擴張中國以外的製造基地，是上銀佈局機電整合及高階智慧型產品多年下，大展身手的機會。

上銀股東會年報出爐，在致股東報告書中，上銀董事長卓文恒表示，今年受新冠肺炎疫情重挫全球經濟、美中貿易持續對抗、英國脫歐、中東地緣政治緊張等影響，預期是非常具挑戰性的一年。

從各主要區域景氣狀況來看，中國預估經濟成長率在新冠肺炎疫情下，將大幅下修；美國則因 2020 總統大選的不確定性及肺炎因素，遞延企業投資活動與資本支出時程；歐元區增長率調降，主要是因德國製造業受貿易緊張，及汽車市場成長放緩影響而持續下滑；日本則受疫情嚴重影響，東京奧運延後舉辦，這些勢必都會對經濟產生負面影響。

卓文恒指出，從 2018 年至今的中美貿易戰，各國開始分散製造，以降低對中國生產的依賴，尤其新冠肺炎更加速各國分散投資腳步，預計未來各產業將大幅擴張東南亞、印度、日本及歐美製造基地，生產設備擴充需求將是未來經濟成長契機，上銀佈局多年機電整合及高階智慧型產品，將是大展身手的機會。

卓文恒表示，未來將加速推動高階智慧製造關鍵產品，為客戶創造高附加價值與轉型升級；進行全產品整合行銷，提供機電整合 total solution 服務；並預期在新品、機電整合産品放量下，將帶動營收成長；也將加速廠內智慧製造自動化， 提升產品品質、交期及成本競爭力；及持續布局全球，提供在地、快速的機電整合服務。