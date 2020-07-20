花旗 : 4大因素將驅動黃金創新高

花旗 (Citi Group) 發表最新報告表示，由於黃金今年受到貨幣寬鬆、黃金 ETF 資金池持續擴張等 4 大因素的推波助瀾下，金價有望在 6 至 9 個月後創下歷史高點，並預估金價衝上每盎司 2000 美元的機率將達 30%。

花旗於報告中提到，4 大因素將使黃金價格在近期出現高點，首先為各國持續且大規模的貨幣寬鬆，尤其美國無限 QE 將使得美元流通更頻繁，美元將長期面臨貶值風險，進而維持或提升通膨水準，這將對黃金提供上漲充足的動能。

花旗進一步表示，實質利率受名目利率下探以及通膨率有撐的影響下，使實質利率維持於低點，有利金價推升。

此外，今年黃金 ETF 資金流入屢創新高，如下圖所示，根據世界黃金協會 (WGC) 7 月公布的資料，黃金 ETF 上半年淨流入 395 億美元，相比 2017 年同期的 98 億美元成長了近 3 倍，其中 6 月淨流入的資金中有 8 成來自北美，規模達 249 億美元。

近 4 年黃金 ETF 資近流入規模變化。(圖: WGC)

最後，花旗分析師於報告中表示，客戶的資產配置中黃金的比例也正在增加；綜合以上四點花旗預估黃金價格將於近 6 至 9 個月創下 2011 年金價高點，而在 3 至 5 個月達到 2000 美元的機率達 3 成，並預期 2021 年黃金年平均價為 1965 元。

然而，花旗也另外強調，儘管黃金牛市趨勢明顯，仍須注意經濟惡化與油價等因素所引發的通縮風險，以及聯準會鴿派轉鷹派的可能性，儘管花旗預估此風險不至於在今年發生。