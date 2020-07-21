群益期貨產學攜手 育成百年

群益期貨每年的暑假都熱鬧非凡，年年都為大專院校學生推出暑期實習生計劃。今年更是盛大舉辦產學攜手獎學金專案，與政治大學、臺灣師範大學、中原大學、輔仁大學、臺中科技大學等 16 所知名大學進行產學合作，於台北、台中徵選近 40 名財金經濟商管相關科系實習生，為期二個月的實習生活，讓實習生實際參與各部門的實務學習，並透過講師經驗分享、小組團隊合作，相互激勵，為這群大三升大四學生提前實習未來進入社會工作的第一步。

「群益期貨產學育成計畫」暑期開訓典禮，由孫天山董事長親自為同學致詞，勉勵實習生; 要有自己的「型」，所謂的「型」，是指要培養自己的想法，要預先看到機會，看到別人沒看到的。「先知」是一種能力，這能力是可以培養的，加入好公司、向優秀同仁學習、學會消化資訊內化成自己的並產出自己的想法。再來是面對職場，除了專業知識，更要學習職場的工作態度及人際互動，學習為自己負責，也期許同學發掘自己的潛力並提昇自己的競爭力，進入職場要有堅定的企圖心、熱情，把自己當作一個品牌來經營，隨時隨地把握機會充實自己。孫董事長表示：今年一系列課程安排都是公司高階主管親自授課，帶領暑期生學習專業金融知識、業務開發、團隊合作、實務講解，讓同學在學中做、做中學，真正落實教育訓練合一；此外，在本次實習期間，群益期貨更提供學生考取期貨專業證照補助，以及將會提供表現優惠的同學每人 5,000 元的獎學金。

群益期貨已連續七年都深入校園並結合實習生計畫，緊密結合業界與學界的關係，在育才方面投入大量資源，7 月份適逢鳳凰花開畢業季，群益期貨目前在實習的 40 人中，已陸續爭取轉職工讀，畢業之後也將有一半轉任正職，充份體現「實習在群益，就業在群益」。群益期貨深信人才是企業不斷成長的基石，培育優秀的人才，為公司打造一流的金融人才庫，深具意義。孫董事長特別指出：有計畫的人才培育和提供良好的職場一直是群益期貨保持競爭優勢的原因之一，今年盛況更是空前，超過 40 多人搶進群益期貨，就是最好的明證。

