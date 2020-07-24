台積電衝上390元挑戰400元 市值攀至10.11兆元同寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年營收可望成長逾 2 成，加上英特爾 7 奈米製程落後原訂時程半年，與台積電技術差距持續擴大，台積電今 (24) 日股價再衝高，早盤攻 390 元再寫新天價，朝 400 元邁進，市值也攀至 10.11 兆元，續寫新猷，本周市值累積已增加近 6000 億元。

台積電受惠 5G 手機、高效運算、物聯網應用需求持續驅動，估第 3 季營收將達 112 至 115 億美元，季增 7.9-10.8%，可望改寫去年第 4 季寫下的單季新猷，毛利率估 50-52%，營益率 39-41%，續站穩高檔。

除第 3 季營收可望續創新高，由於台積電先進製程技術維持產業領先地位，且近來 5G 手機、高效運算動能越趨強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求仍暢旺，上次法說會上修今年展望，預估全年美元營收將成長 20% 以上，優於產業平均。

除調升對今年展望外，為因應客戶對先進製程的強勁需求，台積電也上調今年資本支出至 160-170 億元，較原先的金額增加約 6%；若與去年資本支出 140-150 億美元相較，大幅成長約 13-15%。

也因第 2 季財報、第 3 季財測、全年資本支出均優於外資預期，各大外資相繼調升台積電目標價，多家外資將目標價由「三」字頭上調至「四」字頭，僅 5 家目標價不到 400 元，最高價為先前亞系外資喊出的 500 元，包括本土法人與外資，共 11 家機構目標價喊至超過 400 元。