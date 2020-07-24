盤前財經大事搶先讀2020年07月24日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

日本股市休市

法說會：智原、盛群

除權息：中鋼、旺宏、立積、智崴、中鼎、瀚荃、宇峻等

梅努欽：「穩定美元」是川普政府目標 股市浮現一些泡沫

美國財長梅努欽 (Steve Mnuchin) 周四 (23 日) 表示，穩定的美元匯率是川普政府的目標，他並提到近來股市表現，表示從 3 月底低點大漲一波的市場「出現泡沫」，某些個股的估值顯然是個問題。閱讀全文...

〈聯發科新晶片亮相〉攻中階機種拓市占率 供應鏈下半年營運升溫

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日推出最新產品系列天璣 720，成為繼天璣 800 系列後，再度亮相的中階產品，可望進一步拓展市占率，也有助下半年營運。閱讀全文...

〈祥碩首登股后〉高價股掀比價效應 四千金今年來市值大增逾 2000 億元

隨著各家業績紛紛創高，加上資金行情發酵，高價股間的比價效應更為白熱化，截至今 (23) 日為止，祥碩市值 (5269-TW) 已大增 798 億元，矽力 - KY(6415-TW) 也提升 742 億元，信驊 (5274-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 則分別增加 125 億、388 億元，四千金今年來市值一共增加 2053 億元。閱讀全文...

〈託付寶風波〉質疑街口違反法規 金管會下令託付寶暫停申購

街口託付寶昨 (22) 日槓上金管會，強調「強調託付寶無違法、無須核准將續運作」，金管會今天表示，街口是透過託付寶連結，有違反法規疑慮，將請業者暫時不能收受託付寶的申購。閱讀全文...

0056 寫兩大驚奇 殖利率逼近 6% 法人建議投資兩招數

國民 ETF 元大高股息 ETF(0056-TW) 已連三日創高，今 (23) 日突破 30 元整數大關，終場上漲 0.67%，收在 30.17 元，再度改寫收盤價歷史新高，同時盤中也創最高價紀錄，以去年配息 1.8 元水準估算，現金殖利率高達 5.97%。法人建議，投資人續抱，空手者逢拉回時可分批進場。閱讀全文...

