〈台股盤中〉台積電、聯發科帶頭衝 一度衝破12500點再創30年新高

美股周四全面收黑，台股今 (24) 日由台積電、聯發科領軍走強，資金轉入電子權值股中的半導體族群，而傳產權值股台塑四寶，及富邦金、國泰金等金融權值股均處於盤下，壓抑大盤表現，指數開高震盪，盤中一度衝破 12500 點關卡，改寫 30 年新高後迅速拉回，回測 12300 點支撐，今日成交量也放大至約 2600 億元。

從電子權值股表現來看，台積電、聯發科同步走強，台積電更受惠英特爾 7 奈米製程進度延後，市場解讀有利接單，激勵今日股價開高走高，早盤衝破 390 元關卡後，盤中再站上 395 元，漲幅超過 3.5%，續寫新天價；聯發科早盤開低後一路走強，盤中衝破 700 元大關，創逾 18 年新高價，市值也攀至 1.11 兆元，挑戰超車鴻海。

鴻海昨 (23) 日除息後，今日股價表現弱勢，開低走低，盤中跌幅近 1%，面臨貼息窘境；股王大立光持續下挫，已連續 3 日面臨股價修正，盤中跌幅逾 0.6%。

半導體族群表現強勢，除台積電外，二線晶圓代工廠聯電延續昨日大漲格局續衝，跳空開高大漲逾 4%，站上 12 年新高價。

IC 設計族群由聯發科領軍衝高，創惟、通泰、安國、迅杰強攻漲停，祥碩、海德威、世芯 - KY、旺玖、矽統也漲逾半根停板。

生醫族群也成盤面焦點，ABC-KY 亮燈漲停，合世、中天大漲逾 9%，亞獅康 - KY、杏輝、合一漲幅也超過 5%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，資金已明顯轉向半導體為主的電子權值股，成交比重近 8 成，顯示資金偏好下半年營運可望大幅成長的族群，短線在電子股維持強勢下，指數拉回空間不大，可望維持高檔震盪整理。