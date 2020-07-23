〈台股盤中〉12400點失而復得 聯電接棒台積電穩住電子股熱度

由於美中緊張關係再度升溫，美股高檔震盪，亞股今 (23) 日除了港股穩漲，韓股和陸股均轉弱整理，台股因除息使點數蒸發約 30 點，早盤一度失守 12400 點關卡，隨後收斂跌勢，盤中跌點在 50 點上下，再站回 12400 點，其中，半導體強勢指標聯電漲停接棒台積電，帶動半導體族群續強。

美國總統川普無預警下令關閉中國休士頓總領事館，使兩國關係更加緊張，由於川普揚言可能再關閉其他中國駐美領事館，導致亞股略見壓力，不確定感升溫。

權值王台積電在日前衝上新高價位 387 元後，今日拉回整理，盤中跌幅逾 0.5%，多數權值股也跟著回跌，亞泥跌逾 2.5%，大立光、台達電、和泰車、太塑化、遠東新均跌逾 1%，而聯發科、南亞、可成、研華、富邦金、中壽、台化等跌幅也逼近 1%。

早盤 50 大權值股僅不到 10 檔穩居紅盤上，其中，聯電因傳出急單和新晶片訂單湧進，使 8 吋、12 吋廠訂單塞爆攻上漲停，正新漲逾 2%，和碩漲逾 1%，鴻海、廣達、光寶科和統一等力守盤上。

從細族群來看，在特斯拉報喜連 4 季獲利的激勵下，電池材料廠先行反應，美琪瑪、立凱 - KY 漲近半根停板，康普也大漲超過 3%。

隨著聯電帶動，部分半導體族群聯袂反映，茂矽漲停，漢磊漲逾 6%，世界漲近 4%，光罩和嘉晶漲 2% 之上。

反觀生技族群在盤中再次轉弱，合一、杏國由漲停翻黑，合一跌幅擴大至近半根停板，杏國跌近 3%，杏輝同樣由漲停壓至平盤，導致多數生技股由紅翻黑賣壓轉強。

其中，太景 - KY 跌近 8%，懷特和生華科跌逾 4%，基亞、台微體均跌超過 3%，晟德、健亞和智擎跌 2% 上下，南光、保瑞、藥華藥、健喬、中裕和中化等均跌逾 1%。

元大投顧表示，由於大盤季線仍持續向上走揚，盤勢仍對做多有利，而店頭市場在過去一周已適度拉回完成乖離修正 ，操作上應不預設立場順勢做多。

國泰證期研究部則指出，在資金行情仍持續發燒下，類股輪流表現機會大，近期只要店頭市場能守穩在月線、且電子股未出現帶量長黑，盤面仍維持多方掌控。