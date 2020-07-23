〈台股盤前〉美股全漲 看鴻海除息秀表現 挑戰12500點

台股昨 (22) 日持續創高，大盤指數收盤上漲 75.72 點，收在為 12473.27 點，持續改寫 30 年新高；而美股四大指數今 (23) 晨全數收漲，其中標普 500 指數更是登 5 個月新高，預期有助為台股今天續攻打強心針。台股今天除息大秀由鴻海接棒，也將成為挑戰是否成功站上 12500 點關鍵。

台股昨天盤中最高點來到 12486 點，與收盤價同創 30 年最高。不過，外資對台股終止連三買、轉為賣超 23 億元，內資投信則買超台股 18 億元，連八買累計 101 億元，自營商同步買超 12.46 億元，而八大公股行庫也轉買超 5.4 億元，顯示內資撐盤。

今日觀盤重點，鴻海今日除息，每股配發 4.2 元現金股利，證交所指出，鴻海市值將減少 582 億元，占加權指數約 19.3 點，市場關注。近日因受立訊進軍蘋果組裝代工消息影響，鴻海股價備受壓抑，昨日全場在平盤附近游走，但尾盤爆量 1.3 萬張、為近一月最多，頗有資金卡位填息行情的意味，推升收盤小漲 0.6 元、收在 85.9 元，力守月線。

不過值得留意的是，蘋果兩大代工廠緯創、和碩昨日同步公告取得紅色供應鏈指標廠立訊股票，其中，緯創斥資約 126 億元取得 0.81% 股權；和碩原本就持有立訊股票，昨天再加碼 25.27 億元，總持股比重拉升至 0.57%。業界解讀，緯創、和碩、立訊可能結盟搶蘋單，進逼鴻海蘋果代工龍頭地位，是否會影響鴻海今天的除息行情值得關注。

聯電受惠於疫情帶來的宅經濟動能持續，筆電、平板需求穩健，加上三星、聯發科、瑞昱等大廠急單、新晶片訂單湧進，聯電 8 吋、12 吋廠訂單塞爆，聯電股價表現可期。

整體來說，資金行情只要不停，台股具突破歷史高點的機會，但短線急漲後，也需要整理等籌碼更穩定，預期將以盤整向上的步伐慢慢攻高，目前仍以半導體族群為主流，再搭配生技或 IC 設計等其他族群類股輪動表現。