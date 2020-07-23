澳洲今年GDP預計將萎縮3.75% 近30年來首度衰退

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 在週四 (23 日) 表示，歷經了近三十年的持續增長後，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，澳洲的經濟連續擴張期恐將終止，該國 2020 年 GDP 預計將萎縮 3.75%。

Frydenberg 指出，在截至 6 月 30 日的上半年度中，預計該國的預算赤字恐將進一步大增至約 858 億澳元 (合 612.7 億美元)，此外，在 2021 財年，預算赤字恐將達到 1,845 億澳元，將創下二次世界大戰以來新高。

「澳洲和全球如今正在經歷自經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機。這些嚴酷的數字反映了我們面臨的嚴峻現實。經濟前景不確定性仍高。」 Frydenberg 說道。

此外，該國也預計，到今年底，失業率將上升至 9.25% 左右，而該國今年的淨債務比，預期將佔 GDP 的 24.6%，並預期將在 2021 年上升至 35.7%。

該國政府也同時為勞工、家庭和企業提供了約 2890 億澳元的財政激勵方案，相當於 GDP 的 14.6%，以應對疫情的衝擊。不過，澳洲政府也指出，即使有政府的支持，預計澳洲經濟今年將萎縮 3.75%，然後在明年反彈約 2.5%。

經濟研究所 Deloitte Access Economics 合夥人 Nicki Hutley 表示，澳洲經濟的發展軌跡在一定程度上反映的就是國內疫情發展情況。該機構也指出，此次疫情帶來的影響，將使澳洲經濟回落至 6 年前的水平。

在過去的幾週，澳洲的新增病例數加速增長，其中有許多集中在維多利亞州和鄰近的新南威爾斯州。由於又一波疫情襲來，政府恢復了部分封鎖措施，恐對澳洲整體經濟帶來更多的衝擊。