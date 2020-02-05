資金轉往債市避險 金融債ETF成抗疫優選

武漢肺炎延燒，推升市場避險需求，近期資金大量轉進債市避風頭。由於今年以來，國內投信發行的海外債券 ETF 基金平均報酬率達 4% 左右，法人認為，目前疫情發展不確定性仍高，穩健資產配置仍有需求，建議投資人搭配基本面、技術面相對較佳的債券 ETF，降低波動風險。

第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 基金經理人王達榮表示，美中貿易衝突降溫，全球股市去年第 4 季多頭反攻，不料，才短短一個月不到的時間，市場再度豬羊變色，股債市場亦迅速調整。

以美股、新興市場股市為例，去年 10 月以來到今年 1 月 17 日肺炎大爆發的期間，累計各上漲 11.85%、14.57%，但從 1 月 17 日到 31 日為止，分別回跌 3.13%、7.37%；反觀高評級的美國投資級債，在這兩段期間，都呈現上漲表現，漲幅各為 1.59%、1.93%。

若按類型區分，以金融債、科技債表現最佳，在上述的股市多頭期間，各上漲 4.04%、2.15%，而在本波肺炎事件衝擊下，進一步再漲 2.54%、2.83%，穩定度高，充份展現其「進攻退守」的優勢。

王達榮認為，儘管股、債市場近期已迅速反映衝擊，但觀察目前疫情發展，不確定性仍高，建議投資人應強化資產配置，適度納入債券 ETF，降低波動風險。

尤其看好金融債表現，主要理由有二：一是金融債供給稀缺，自 2018 年以來，新增供給量腰斬再腰斬，預估今年新增發債量只有 200 億美元，為非金融債新增供給量的 10% 不到，在「奇貨可居」的原則下，身價看好。

二是銀行業信用體質佳，以美國為例，銀行業第一類資本適足率已來到金融海嘯後的高檔水準，足以因應可能的風險。因此，若有資產配置需求，不妨以基本面、技術面雙好的金融債 ETF，作為布局首選。