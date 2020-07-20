退休理財炒熱目標日期基金 兩年內規模大增1.8倍

在退休理財趨勢帶動下，讓目標日期理財商品跟著竄紅，根據投信投顧公會統計，國內從 2018 年起陸續有投信發行目標日期基金，截至今年 6 月底，國內共有 9 檔目標日期基金，規模共 33.9 億元，和去年底 22.04 億元規模相比，成長幅度高達 53%，短短兩年內基金規模大增 1.8 倍。

目標日期基金投資時間較長，目前市場上目標日期基金的到期日大致分成 10 年、20 年、30 年，通常在基金成立初期，持有資產主要以股票等高波動金融商品為大宗，隨著投資時間拉長，再逐漸轉換成低波動資產，例如公債或短期債券。

瀚亞投信表示，目標日期基金可配合退休制度，透過一檔目標日期基金，根據距離退休時間的遠近，調整資產配置跟承受風險，目前在美國被視為準備退休金的熱門商品之一，根據 Morningstar 統計，美國目標日期基金管理資產已經突破 2 兆元大關。

而台灣目標日期基金起步相對較晚，2018 年起由富蘭克林華美投信跟貝萊德投信率先發行相關商品，去年國泰投信也加入，截至 6 月底止，國內已經有 9 檔目標日期基金，規模共 33.9 億元，較 2018 年 11.95 億元的規模，兩年內大幅成長 1.83 倍。

瀚亞投信指出，退休金規劃一直是國人相當重視的議題，隨著勞保新制上路後，退休替代所得較不確定，自己存退休金的需求也持續增加，而目標日期基金，可因應退休時間的靠近，調整投資部位，達到配合退休制度跟需求。

瀚亞投信表示，以日前新募集的「瀚亞 2030 目標日期收益優化多重資產基金」，基金到期日為 10 年，有別於於傳統目標日期基金投資組合以基金或者 ETF 為主，新增債券持有到期的優勢，可隨時間進展調降投資組合風險的機制，又因為有債券持有到期的部位可以訂定較明確收益優勢。

瀚亞投信指出，該檔基金分為累積型跟月配型兩種級別，其中累積型目標為求穩健收益機會，偏好長期複利累積，適合定存族、想存退休金的投資人；而月配型目標在追求穩健收益機會外，也追求每月現金流入需求，適合偏好有現金跟配息需要的投資人。