耶魯經濟學家警告：美元難逃崩跌 幅度恐多達35%

「強美元」時代就快終結了嗎？耶魯大學資深研究員、前摩根士丹利前亞洲區主席 Stephen Roach 週一 (15 日) 警告，全球格局的變化及美國巨額的預算赤字，最終將引發美元大跌。

Roach 指出，長期以來，美國經濟一直受到一些嚴重的總體失衡的困擾，即國內的儲蓄率極低，以及長期的經常帳赤字，這將使美元非常急劇地下跌。

他預測，美元兌全球主要貨幣的匯率可能下挫 35%。Roach 表示，隨著未來幾年財政赤字持續擴大，這些問題正變得愈來愈糟。

美元指數在過去兩週上漲超過 1%，以今年迄今來看，表現相對持平。但 Roach 認為，這不值得自滿，考慮到經濟欠佳，美國國民儲蓄率可能會更深地跌入負值，到美國或經濟史上任何主要經濟體從未見過的水準。

他表示，與此同時，美國還正在遠離全球化，並致力於與與世界其他地區脫鉤，更帶來致命的打擊。

Roach 認為，美元的崩跌將是不可避免的，也許就在未來 1、2 年，也許會拖得更久一點，但卻是投資人不應忽略的風險。

在其他的場合上，Roach 也提醒這一點，他認為，目前所有捍衛美元的論點最終都可歸結於政治，但就經濟上來說，一切就不那麼清楚。

在這一部分，他強調實質有效匯率的重要性。在跨境貿易流中，中國居首位，其次是歐元區、墨西哥、加拿大和日本，而這 5 個國家與地區，在美元指數中占了 72%，因此，美元的走弱，需要人民幣、歐元都走強，而與美國簽訂自由貿易協議的墨西哥及加拿大也很重要。