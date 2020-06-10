〈和大股東會〉電動車需求2024年起大爆發 挑戰百億元營收

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (10) 日召開股東會，董事長沈國榮表示，儘管短期受疫情衝擊，今年營收恐不如預期，但至少可維持去年營收水準 60 億元，長期成長趨勢無虞，看好未來三年是電動車起飛期，需求將於 2024 年到 2027 年大爆發，和大 3-4 年內有望挑戰百億元營收，將較去年 60 億元成長逾 6 成。

沈國榮直言，今年第一季保持與去年差不多的水平，短期雖面對如疫情衝擊，成長過程有點辛苦，進而影響每股純益，但全年力拚維持去年水準。

和大目前出貨已回到過去正常水準 75%，預計 7 月將攀升至 85%，8 月開始補量出貨後，9 月達正常水平。

沈國榮進一步透露，原先接到的歐美系車廠包括 BMW、VOLVO、福特和 Land Rover 等重要電動車相關訂單「都有暫停」，但接單是持續性，明年營收規模上看 75 億元可期。

沈國榮認為，只要疫情未再二次爆發，訂單滿載可期，隨著電動車發展，2024 年起將進入高速爆發期，長期成長趨勢無虞。

沈國榮強調，雖然今年受疫情影響，業績較往年衰退，但為超前部署 2021 年全球電動車大廠產能需求能量，仍按原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，並完成廠房新建工程上樑儀式，象徵和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，在電動車市場占有領導地位。

至於「美國製造」計畫，沈國榮直言，5 年內不會進行，預計 2025 年起電動車和燃油車銷售趨勢將呈現「黃金交叉」，因此仍將陸續在美國找土地，準備在休士頓、達拉斯附近看地。

對於整體經濟情勢，他認為，若冬季發生二次疫情，「恐怕會有很多人熬不過去」。