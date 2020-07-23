〈紐約匯市〉市場恢復風險情緒 美元續跌 歐元逼近兩年來高點

週三 (22 日) 貨幣交易商恢復風險胃納能力， 在歐盟通過規模 7500 億歐元的復甦基金後，市場風險情緒獲得提振，歐元漲至近兩年來最高水平，儘管休士頓領事館事件，令美中局勢緊張，匯市風險偏好僅短暫消失約兩小時，美元依舊疲軟。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週二週三 (22 日) 下跌 0.15%，至 94.918，該指數一度跌至低點 94.827，為 3 月份以來最低水平。

中國外交部周三證實，美國已於 7 月 21 日通知中國駐休士頓領事館在 24 日下午 4 點前閉館，原因是該館為中國獲取經濟和軍事情報中心，外匯市場的風險偏好因此減少約兩個小時。

西太平洋銀行 (Westpac) 外匯分析師 Sean Callow 表示，休士頓的新聞令貨幣交易員措手不及，引發人們的擔憂，即這起爭端有可能阻止美中貿易協定，不過分析師認為不太可能。

貨幣市場的避險情緒相當短暫，在歐盟 27 國領袖批准 7500 億歐元復甦基金後，市場主導情緒依然樂觀，歐元兌美元連續第四日上漲。

歐元兌美元午盤上漲 0.39%，報 1.1569 美元，此前一度漲至 1.1601 美元，為 2018 年 10 月以來的最高水平。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

分析師稱，歐元兌美元匯率可望升至 1.21 美元，原因是美元在疫情和刺激法案的情形下，將維持數月疲軟。

Merk Investments 分析師 Axel Merk 表示，這是全球通貨膨脹的一環，也許美元多年的牛市已經走到盡頭。他更補充：「美元疲軟，其主要原因是美國實際利率較低，並有望在繼續走低。」

聯準會將於下週舉行為期兩天的利率會議，預計 Fed 將在會議上把利率維持在接近零水平，以支持因新冠防疫封鎖限制而受重創的經濟。

根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計數據顯示，美國週二新冠肺炎死亡人數報 1000 多人，打破自 6 月 10 日以來紀錄；而加州新冠肺炎確診案例超過 40 萬 9000 例，已經超越紐約州，成為全美確診人數最多的州。

澳幣兌美元上漲 0.2% 至 0.7141 美元，此前該匯價曾觸及 15 個月新高；而紐幣兌美元上漲 0.3% 至 0.6664 美元，盤中一度觸及六個月高點。

激增的病例讓澳洲第二大州重啟防疫封鎖限制，但澳幣絲毫不受該消息影響，儘管有報導稱，疫情將削弱澳洲 GDP 約 0.75%。

在美中領事館的消息傳出之際，離岸人民幣匯率跌破 7，但到午盤交易時已回升至 7.0119 的水平。

週三英鎊兌美元和歐元均下跌，英國《金融時報》報導稱，英國政府放棄在年底前與美國達成自由貿易協定的希望。同時，市場也對英國脫歐過渡期將至，英國歐盟卻尚未達成協議感到擔憂。

美元兌商品貨幣加幣刷新日低至 1.34，為 6 月 11 日以來首次，日內跌幅達 0.4%。

截至週四 (22 日) 台灣時間 4:30 價格：

美元指數來到 94.918。-0.15%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1570 美元。+0.39%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2739 美元。+0.09%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7141 美元。+0.20%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3415 加幣。-0.32%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.17 日圓。+0.38%