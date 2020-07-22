6月日本國內筆電出貨增加 桌機大幅滑落

6 月日本國內的筆記型電腦出貨台數報 65.5 萬台、年增 6.4%。是自 4 月以來，在相隔 2 個月後再度出現增加。因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的在家工作情形普及，還有日本中小學等教育現場的 IT 設備配置等，都是背後主因。

《日本經濟新聞》週三 (22 日) 報導。根據日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 週三 (22 日) 公布的最新數據，日本 6 月份的整體電腦出貨台數報 76.9 萬台、年減 5.5%。

雖然日本 6 月的筆電出貨量年增 6.4%，但是桌上型電腦則是出現大幅滑落，報年減 42.5% 至 11.4 萬台。

微軟 (MSFT-US) 作業系統 Windows7 於 2020 年 1 月 14 日停止支援，在去年所出現的換機潮，則是銷量回落的主要原因。以企業用戶為主的桌上型電腦，銷量出現不振。

在筆電方面，自從今年 5 月起就出現明顯回復。日本當局的「Giga School」構想提前實施，針對日本中小學生所進行的 IT 設備配置正式展開。電腦大廠的戴爾 (DELL-US) 表示「Giga School」的相關詢問正增加當中。

然而在未來展望方面還不明朗，研調公司 BCN 的森英二分析師表示「雖然肺炎疫情還有擴大疑慮，但是遠距工作的需求正逐漸放緩」，對目前日本的電腦市場作出分析。

要如何提升電腦銷量，各家電腦廠商也有必要於在家工作之外，向消費者作出新的提案。