疫情衝擊經濟 泰國再度延長緊急狀態至8月底

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對泰國經濟帶來嚴重衝擊。泰國一名高級官員在週三 (22 日) 表示，泰國將再度將緊急狀態延長至 8 月底，維持目前為遏制疫情爆發而採取的安全措施。

據悉，泰國此際緊急狀態的延長，是在該國近兩個月沒有出現本土病例的情況下發布的，因此有不少泰國人質疑這項緊急法令的必要性。對此，泰國國家安全委員會秘書長 Somsak Roongsita 表示：「仍然有必要頒布法令，因為我們正在重新開放國家，為更多的商務會議和旅遊業來做準備，以刺激經濟。」他也補充表示，延長緊急狀態是根據醫生的建議所頒布的。

雖然泰國政府在疫情有所改善後，放寬了相關封鎖措施，但至今仍未解除緊急狀態的法令。疫情相關的旅遊限制，使得當地旅遊業遭受重創，泰國旅遊協會 (Tourism Council of Thailand) 主席 Chairat Trirattanajarasporn 就警告表示，在今年下半年，泰國將有高達三分之一的旅遊業運營商面臨流動性枯竭的問題，並可能將永久倒閉。

Chairat 指出，在許多運營商試圖通過裁撤部分僱員來削減成本後，疫情的影響將在今年第三季變得最為嚴重，但是，在超過一百萬個相關職位遭受裁員後，情況仍然沒有獲得改善。泰國旅遊業協會也預測，在 2020 年，來自外國遊客的營收也將從去年的 2.2 兆泰銖大幅下降至僅約 6,000 億泰銖。

另一方面，泰國央行也預測，今年預期將只有約 800 萬外國遊客，年減 80%。此外，受疫情衝擊，泰國今年 GDP 預估將大跌 8.1%，創史上新高跌幅。而經濟要重新恢復到疫情前的水平，可能將需要兩年時間。