穆迪：為避免美國經濟再度衰退 刺激方案至少還需1.5兆美元

新冠肺炎 (COVID-19) 持續在美國境內延燒，美國當局也正在計畫新一輪的經濟刺激方案。不過，穆迪分析 (Moody's Analytics) 經濟學家 Mark Zandi 表示，為了避免再次陷入經濟衰退，政府當局必須祭出規模近 1.5 兆元的刺激方案，這將比許多官員所預期的要多出數千億美元。

Zandi 表示：「根據我的估計，政府的支持方案可能必須接近 1.5 兆美元才會足夠。此外，確診病例數持續上升，規模將持續上升。」

報導指出，目前美國共和黨預期祭出約 1 兆美元的刺激方案。美國聯邦眾議院議長 Nancy Pelosi 則是表示，這遠遠不夠，並指出至少要 1.3 兆美元才會足夠。

Zandi 表示，刺激方案必須經過精心設計，才能有效的支持經濟，其中包含向州和地方政府提供援助、向失業人士提供更多支持、重新開放學校和為醫護人員提供更多幫助等。他也認為，隨著選舉的接近，民主黨和共和黨領導人最終將達成協議。

Zandi 也指出，相關刺激措施對美國經濟健康至關重要。「隨著疫情的加劇對美國不同地區造成的各種破壞，企業正在倒退。我們將開始看到失業問題。儘管 7 月份還不會出現這種情況，但是到 8 月或 9 月，如果我們沒有獲得大規模的經濟刺激方案支持，我們將面對立即性的失業。」

在上月，有報導指出，由於政府仍在努力應對因疫情造成的前所未有的裁員浪潮，估計有將近三分之一的失業救濟金依然尚未發放到失業者的手中。估計約 670 億美元的缺口表明，政府為增加付款，以及通過不斷惡化的國家級系統進行付款而進行的緊迫努力，已經落後於失業危機的需求。