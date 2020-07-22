台股站上12400點關卡 三大法人土洋對作小幅買超6.89億元

美股四大指數周二漲跌互見，台股今 (22) 日開低走高，在資金行情簇擁下，續寫 30 年新高紀錄，但蘋概三王休息，由聯發科領軍 IC 設計股衝鋒，生技股也擺脫頹勢，「天國一輝」全數亮燈漲停，帶動指數站上 12400 點關卡，蓄勢挑戰歷史高點 12682，三大法人今日合計買超 6.89 億元，呈現土洋對作。

加權指數終場上漲 75.72 點或 0.61%，收在 12473.27 點，成交值為 2245.87 億元。觀察籌碼面，外資轉為賣超 23.77 億元，終止連 3 買；投信持續買超 18.25 億元，連 8 買；自營商同步買超 12.46 億元，三大法人今日合計買超 6.89 億元。

權王台積電今日一路在平盤附近遊走，終場以 384 元小漲作收；鴻海明日將除息，股價回穩守在平盤之上；大立光尾盤出現賣壓，震盪下跌逾 1%，收在 4045 元。

蘋概三王休息，聯發科領軍 IC 設計族群發動攻勢，今日股價大漲逾 4%，最高來到 670 元，市值穩居兆元之上，聯詠、力旺、安國、金麗科等多檔皆漲逾半根停板。

在亞洲生技大會開幕前，生技股群起反攻匯集人氣，中天獲利報喜帶動股價回神，四大天王「天國一輝」全面噴出漲停，亞諾法、ABC-KY、合世、永昕、台生材、順藥等多檔也都強勢攻上漲停價，上櫃生醫指數終場強彈 3%，上市生醫指數也有 1.3% 的漲幅。

市場預期國巨可望從 7 月開始完整納入美商基美 (KEMET) 於合併財報，在鉭質電容漲價題材加持下，國巨今日漲近 2%，集團股奇力新、同欣電、凱美也同步走揚。

離岸風電相關個股也成為盤面強勢族群之一，台達電上漲近 4%；華城亮燈漲停；永冠 - KY、中興電漲逾半根停板；上緯、信邦、新光鋼、亞力等個股都強勢上漲。

法人認為，目前技術、籌碼面皆屬正向，各國積極救市，市場資金充裕，國際股市走強，新冠肺炎帶動防疫設備、NB、伺服器成長、5G 系統建置，今年電子業發展有機會優於去年，台股可望再創高點，選股方面可留意上半年財報表現佳、下半年表現優於上半年族群波段操作。