台股成交量增 券商6月獲利80億元 月增逾4成

台股 6 月衝上新高，伴隨成交量放大，帶動券商獲利進補，統計全體券商 6 月稅後純益 80.6 億元、月增幅超過 4 成；但上半年受疫情衝擊，拖累股市劇烈震盪，加上個別券商因任受權證慘賠，全體券商前 6 月稅後純益共 157.94 億元，仍較去年同期減少 13%。

由於華南永昌證券 3 月因認售權證引發大幅虧損，導致上半年稅後淨損仍有 43.68 億元，如果排除華南永昌證券大幅虧損，則全體券商稅後純益仍有 201.62 億元，仍比去年增加 12.92%。

在資金行情催化下，台股 6 月重新收復「萬二」關卡，單月成交值高達 3.9 兆元，也較前月增加一成，在價量齊揚挹注下讓券商經紀與自營部分獲利繳出佳績。

根據證交所統計，全體券商 6 月經紀業務單月稅後純益 40.03 億元、月增幅 19.21%；自營稅後純益 32.23 億元、月增幅高達 1.28 倍。至於承銷業務單月稅純益 6.26 億元，則較前月大減 4 成。

進一步觀察今年前 6 月券商獲利，受惠於成交量放大，使得券商上半年稅後純益共 194.73 億元，較去年同期增加 84.6%，但受疫情衝擊、股市劇烈震盪，自營部位上半年仍小幅虧損，累計淨損 9.77 億元，較去年同期大減約 1.2 倍。

而這波疫情與股災也讓業者掛牌意願大受影響，累計上半年承銷部位稅後純益 13.3 億元，但比起去年同期仍減少 21.39%。