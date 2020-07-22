〈房產〉超低利助攻換屋族買氣 雙北中高總價住宅交易占比提升

低利環境與市場資金豐沛，民眾購屋意願增，除自住首購剛性需求不減，「以屋換屋」的換屋族群也趁機檢視住居需求，永慶房屋統計，雙北市中高價房屋占比，較去年同期都顯著提升。甲山林機構董事長祝文宇就指出，換屋族買氣出現，與先前市場自住剛性需求並不相同。

永慶房屋根據實價登錄資料，統計 2016 年與 2020 年 1-5 月雙北市住宅總價帶占比變化，台北市以 1000-2000 萬為交易主力，但 2020 年總價帶 2000 萬以上占比，較 2016 年同期增加 3 個百分點；新北市則以總價帶 700-1400 萬為最大宗，但 1400 萬以上占比也有明顯成長，雙北市總價帶均出現向上提升的趨勢。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，國內疫情控制得當，加上低利環境，將錢放在銀行只會愈存愈薄，除了自住需求強勁，不少置產族也開始調整資產配置，藉由投資實質資產來保值，紛紛進場看屋、購屋，房地產重獲青睞。

2016 年房地合一上路後，短期投機退出市場，長期投資置產族群也轉趨保守，房市以自住買盤為主力，尤其以首購族群為大宗，今年以來，換屋、置產族群出籠，購屋意願增加，帶動總價帶 2000 萬元以上占比提升。

台北市 2016 年 1-5 月總價帶占比可以發現，1000-2000 萬元為占比 41.5% 最高，2000-4000 萬元與 1000 萬元以下交易占比均有兩成以上，觀察 2020 年總價帶，可發現 1000 萬以下低總價占比減少至兩成以下，反觀 2000 萬以上交易占比較 2016 年同期增加 3 個百分點。

謝志傑表示，雖然全球疫情干擾未歇，但台灣防疫表現優異，疫情對房市衝擊淡化，加上超低利率環境、市場資金豐沛的狀況下，民眾購屋意願增，不僅自住首購剛性需求不減，「以屋換屋」的換屋族群也趁機檢視住居需求，尋找更符合需求的房子；而口袋較深的置產族群趁機挑選優質地段，擇優進場。

謝志傑也指出，超低利率環境成為常態，房地產市場再度吸引市場目光，而房貸高成數、高寬限期與低利率的「二高一低」趨勢，也有利於進場購屋。