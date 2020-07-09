〈房產〉桃園上半年家戶購屋比升2.4% 年成長居六都之冠

全台六大都會區上半年建物買賣移轉棟數統計結果，六都移轉量下滑 2.1%，但是中桃園移轉棟數 2 萬棟，占整體六都比重 18.55%，且較去年同期成長 13.1% ，增加幅度最大，房仲業者分析， 桃園市區域買氣最強勁，家戶購屋比 2.4%，是六都中唯一跟去年同期相比成長的區域。

此現象主要原因在於桃園市新增重劃區多，加上人口紅利因素，成為今年交易熱門都會區。

住商機構企劃研究室依據六都地方政府資料，統計六都近 5 年上半年的家戶購屋比，今年六都上半年家戶購屋比 1.72%，跟去年同期相比下滑 0.08 個百分點，其中桃園市區域買氣最強勁，家戶購屋比 2.4%，是六都中唯一跟去年同期相比成長的區域，平均每 100 戶就有 2.4 戶買房。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，今年前 4 個月受疫情影響讓買方轉為觀望，不過自用買盤支撐及高端資金布局，5、6 月房市買氣回溫，其中桃園市話題多、具人口紅利優勢，且房價低於雙北，區域買氣居冠六都。

家戶購屋比是統計評估區域買氣的指標之一，家戶購屋比越高，代表該區域的家庭購屋意願越強，今年六都上半年家戶購屋比最高者為桃園市的 2.4%，台中市 2.03%、新北市 1.7%、台南市及高雄市皆 1.50%，平均房價最高的台北市 1.27% 敬陪末座。

郎美囡分析，桃園市人口正向成長，除了政策獲民心，各重劃區不僅房價親民，建設更是亮點，造就在桃園市成家購屋者相對多，高雄市及台南市在去年上半年表現佳，惟今年缺乏利多話題，加上疫情等干擾因素，因此買氣緊縮。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，從各項數據可觀察到目前不動產市場買氣處於緩步增加的趨勢，尤其國內疫情受控，加上銀行銀根寬鬆與低利環境推波助瀾，不動產市場在多方挹注下，今年下半年交易量穩中求進。