盤前財經大事搶先讀2020年07月22日

今日操盤前瞻

台灣 6 月失業率

美國上周 EIA 原油庫存

法說會：艾姆勒、中化

除權息：臺企銀、金益鼎、玉晶光、弘塑、正崴、穎台科技

〈歐菲光遭列黑名單〉台廠 GIS-KY、TPK-KY 可望受惠轉單

美國商務部新一波實體清單管制名單中，中國觸控面板廠歐菲光遭點名侵害人權，遭列黑名單，市場認為，若歐菲光遭美國封殺，台廠觸控雙雄 GIS-KY 業成 (6456-TW) 與 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 將受惠轉單。閱讀全文...

歐美傾力推動綠能政策 亞太風電建置可望加速 世紀鋼迎商機

美國準總統參選人拜登，誓言要在 2035 年前讓美國發電廠達成零排放，並要斥 2 兆美元推動綠能，加上歐盟也在去年底提出「綠色政綱」(Green Deal)，打算撒錢投資綠能，市場看好可望加速亞太地區風電建置速度，水下基礎相關的世紀鋼 (9958-TW)、中鋼構 (2013-TW) 可望成首波受惠者，大啖內需外銷訂單。閱讀全文...

鴻海子公司富智康再發示警 上半年虧損估不超過 1.05 億美元

鴻海 (2317-TW) 旗下富智康昨 (21) 日發布上半年盈利示警，預估虧損最多不超過 1.05 億美元、約合新台幣 31 億元。閱讀全文...

街口託付寶上市首日吸金 1.5 億元 金管會尚未核准示警注意風險

「街口託付寶」20 日上線，強調已符合金融法規，上市首日資金規模已達 1.5 億元。不過，金管會證期局昨 (21) 日表示，並未核准街口託付寶的架構，會立即請街口集團到金管會說明，看是否涉及違法，金管會並呼籲投資人，在主管機關釐清之前，必須留意風險與自身權益。閱讀全文...

紙黃金推升金價創高 現貨黃金需求弱現不同光景

全球奢侈品產業受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，已造成現貨需求急遽下降、供需結構出現破壞，據世界黃金協會 (WGC) 統計，2020 年全球黃金進口已大跌 5 成，使黃金現貨需求量跌至 17 年新低，然而，黃金近期不斷逆勢上漲，已逼近歷史新高。閱讀全文...