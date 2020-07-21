街口託付寶上市首日吸金1.5億元 金管會尚未核准示警注意風險

「街口託付寶」昨 (20) 日上線，強調已符合金融法規，上市首日資金規模已達 1.5 億元。不過，金管會證期局今 (21) 日表示，並未核准街口託付寶的架構，會立即請街口集團到金管會說明，看是否涉及違法，金管會並呼籲投資人，在主管機關釐清之前，必須留意風險與自身權益。

有台版餘額寶之稱的「街口託付寶」，去 (2019) 年曾打出以電子支付帳戶買基金，可享有比定存高的保證年收益 1.5%，踩金管會紅線，使得上線時間一延再延，不過昨天宣稱已符合金融法規，託付寶正式上線。

託付寶號稱民眾把錢放進託付寶，享預期年化收益率 1.2%-2.5%，且能隨時提出，並能即時免手續費的提領回使用者的銀行帳號。

託付寶昨天上路後，截至今天下午 3 時止，開戶數已經達 4000、5000 戶，平均每戶投入金額約 3 萬元，資金規模已達 1.5 億元左右。

對於託付寶正式上線，證期局表示，今年二、三月時，街口投信有向金管會申請用電子支付帳戶來申購基金，因為裡面流程架構中都沒有提及就是「託付寶」的架構，所以今年 4 月 6 日金管會才核准，但現在街口上線的內容新增託付寶架構，卻沒有來跟金管會說明，金管會也是昨天看到新聞才知道。

證期局進一步表示，依照規定，投信不能直接或間接保證收益，現在需要釐清託付寶的架構是否違法到投信投顧的規定。

但因街口金融科技公司強調預期收益不是由投信提供，而是由金融科技公司提供，金管會恐管不到？對此證期局表示，當初街口來申請沒有涉及託付寶架構，但是只要跟投信特許事業有連結，跟金管會核准的基金有相關，金管會就要釐清。

證期局進一步強調，街口託付寶現在尚未經金管會核准，因此呼籲投資人等金管會釐清前要留意風險判斷，並注意權益保障，金管會釐清後，街口託付寶若涉及違法，街口就要把錢退還投資人。