疫情導致招聘需求下滑 LinkedIn宣布裁員960人

為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，全球各地的企業採取了大規模裁員及人事凍結措施，導致就業市場陷入低迷，微軟 (MSFT-US) 旗下的職業社群平台 LinkedIn 於週二 (21 日) 宣布，計畫將裁員 960 人，佔了全球總員工人數的 6%。

微軟在 2016 年時，以超過 260 億美元收購了 LinkedIn，為微軟至今最大規模的併購交易。目前 LinkedIn 在全球超過 200 個國家中，擁有超過 6.9 億的使用人數。

由於疫情於美國持續蔓延，導致失業率攀升至歷史高點，於 6 月份時報 11.1%。在疫情爆發之前，美國的失業率持續維持在 50 年來的低點 3.5%。

微軟在 4 月份時表示，雖然 LinkedIn 第一季的營收較去年同期大幅增長了 21%，但在第一季末時，卻明顯感受到了疫情對公司營運所造成的衝擊，由於雇主對於招聘的需求縮減，因此導致 LinkedIn 的廣告收入下滑。微軟預估，為了削減營運成本並降低財務壓力，企業於 Q2 將會持續刪減廣告費用。

LinkedIn 總裁 Ryan Roslansky 表示，針對被裁員的員工，將給予至少 10 週的資遣費、以及 1 年的健康保險，此外，離職員工將可持續使用公司所提供的手機、筆電等設備，以協助這些員工進行職場轉換。

Roslansky 表示，裁員的範圍主要是銷售和招聘部門，受到影響的員工，將會在本週接獲通知。Roslansky 強調，本次裁員為公司唯一的裁員計畫。

因疫情導致消費需求萎縮，除了 LinkedIn 之外，美國各大企業也在近幾週紛紛宣布了裁員計畫。梅西百貨 (M-US) 宣布裁員 3900 名員工，聯合航空 (UAL-US) 則是要求 3.6 萬名員工放無薪假。