亞馬遜宣布再延後Prime Day 確切時間尚未公布

電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 於每年 7 月中旬所舉辦的 Prime Day 會員購物日，向來是該公司的年度重要活動，但受到新冠疫情 (COVID-19) 的影響，導致 Prime Day 一再延後，目前尚未公布最新的活動日期。

由於新冠疫情造成消費需求萎縮，且對於供應鏈及物流造成衝擊，亞馬遜曾將 Prime Day 的舉行日期延後至 9 月份，而在 7 月初時，亞馬遜再次向第三方賣家發布電子郵件，宣布可能將此活動延後至 10 月初。

亞馬遜於週二 (21 日) 宣布，為了確保員工的安全，確定會延後 Prime Day 的舉行日期，但確切時間尚未公布。儘管亞馬遜延後美國 Prime Day 的日期，但仍計畫在印度照常舉行此活動，預計時間為 8 月 6 日及 8 月 7 日。

在 4 月份時，為了避免疫情擴大，美國政府實施了居家隔離及社交距離措施，促使網路購物需求大幅增長，突然暴增的訂單量導致亞馬遜面臨了供應鏈短缺、以及延遲送貨的問題。隨後雖然物流及倉儲皆逐漸恢復至正常運作，但近日來美國新冠疫情再度惡化，預期將會再次對該公司的營運造成衝擊。

亞馬遜的前經理 James Thomson 表示，由於疫情持續蔓延，並導致企業被迫關閉及失業率上升，預期將會對於 Prime Day 活動的買氣造成衝擊。

亞馬遜前高階主管 Fahim Naim 則表示，由於疫情重創了服飾等產業的銷售業績，因此這些店家相當期待亞馬遜所舉行的 Prime Day 活動，因為此活動可吸引更多的網路流量及購物人潮。